Balean a policía en Colima; lo reportan grave

COLIMA, Col. (apro).- Un agente de la Policía Estatal Acreditable (PEA) fue víctima de un atentado a balazos este miércoles en la colonia Francisco Villa, en la zona sur de esta capital.

Hasta esta tarde, la Procuraduría local no había difundido información oficial al respecto, pero de acuerdo con datos extraoficiales, el agente recibió cuatro disparos en la región torácica, por lo que en estado de gravedad fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

De acuerdo con versiones de testigos, los agresores viajaban en una camioneta azul, que después del ataque fue encontrada abandonada unas cuadras adelante, cuando elementos de diversas corporaciones de seguridad montaron un operativo de búsqueda sin resultados.

Trascendió que el policía alcanzó a responder la agresión y habría herido a uno de sus atacantes.

La organización Seguridad y Dignificación Policial de Colima identificó al lesionado como el agente de investigación Rubén Antonio Rodríguez Rodríguez, que “hoy se debate entre la vida y la muerte y quien recibió cuatro impactos de bala al enfrentar a delincuentes que lo superaban en número y armamento”.

En los últimos cinco meses han sido asesinados nueve miembros de las corporaciones policiacas de la entidad y varios más han resultado heridos, en diversos ataques provenientes presuntamente de la delincuencia organizada.

Hace unos días, un elemento de la PGJE y una agente de la Policía Estatal resultaron heridos durante la persecución de dos presuntos delincuentes por diversas calles de Villa de Álvarez y Colima.

La segunda todavía se encuentra hospitalizada, luego de haber recibido disparos en el cráneo que la mantuvieron al borde de la muerte, aunque recientemente el equipo de médicos que la atienden reportó que se habían registrado mejorías en su estado de salud.

Desde enero pasado, la asociación Seguridad y Dignificación Policial de Colima, que preside el agente estatal Juan Nazario Alfaro Palacios, ha exigido que se dote de mejor armamento y equipo a los miembros de las corporaciones de seguridad, y denunció que una parte de los uniformados no porta arma.

Al respecto, el secretario de Seguridad Pública, Francisco Castaño Suárez, argumentó que los únicos agentes desarmados son los que reprobaron los exámenes de control de confianza.

En respuesta, la organización denunció que “el sistema de control de confianza al que son sometidos los y las policías es inservible, pues sólo responde a los intereses del gobierno” y se utiliza “para justificar la incapacidad de los mandos que han traído de otros estados, donde lo único que han hecho es convertirlos en lugares inseguros y donde la delincuencia es quien manda”.

Igual sostuvo que no aprobar los exámenes de control de confianza no quiere decir que los policías no sean aptos para portar armas, pues están entrenados.

“En toda la República Mexicana hay muchos policías que han reprobado los exámenes de control de confianza, sin embargo, esos mismos compañeros durante muchos años de carrera policial han desempeñado una labor impecable e intachable al servicio de la sociedad.

“Es una realidad que esa herramienta no sirve para detectar policías corruptos dentro de la institución, pero sí para echar a la calle a los buenos policías que incluso por décadas han arriesgado su vida. También ha servido para incrementar la inseguridad y delincuencia que sufren hoy en día los colimenses y la sociedad en general”, concluyó.