“A lo mejor el año que viene me aviento para gobernador”: Cuauhtémoc Blanco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El alcalde de Cuernavaca, Morelos, Cuauhtémoc Blanco, admitió que en 2018 podría contender por la gubernatura de la entidad, aunque ahora –señaló– “tengo más demandas que cualquier delincuente” porque al gobierno de Graco Ramírez “no le conviene que una persona honesta llegue más lejos”.

“A lo mejor el año que viene me aviento para gobernador, yo creo que hay muchos personajes que me tienen miedo, por eso son tantas demandas, tienen miedo porque tienen colas que les pisen”, señaló en entrevista con Radio Fórmula.

El exfutbolista indicó que es una persona a quien le gusta cumplir con su palabra, y por ahora tiene un compromiso con el ayuntamiento de Cuernavaca y con la gente, por eso –añadió– va a seguir luchando sin tocarse el corazón y pedirá cárcel para quien sea.

“Yo no me tiento el corazón, aquí hay que demostrarlo, el gobernador tiene participaciones, hace las obras que se le pegan la gana” sin pedir permiso a nadie.

Blanco resaltó que vivió una situación muy complicada, porque al actual gobierno de Morelos “no le conviene que una persona honesta, sincera, trabajadora, que ve por las necesidades de los ciudadanos, llegue más lejos”.

Por fortuna, apuntó, cuenta con unos abogados muy buenos que lo han defendido a muerte, aunque “ahorita tengo más demandas que cualquier delincuente, que tengo con amparos”.

El presidente municipal de Cuernavaca calificó como un abuso los intentos por destituirlo, tanto del gobernador de Morelos como del hijo de éste, Rodrigo Gayosso, y también de los diputados.

La ha pasado difícil, dijo, porque le hicieron golpe de Estado, luego el mando único se metió al ayuntamiento y pensaron que no iba a seguir.

Precisó que hoy en día no habla con el gobernador, ni con el secretario de Gobierno, porque lo quieren sacar de la presidencia municipal. Graco, subrayó, lo ha demandado, se ha unido con la gente del partido que lo postuló, “ha sido una situación complicada, ha comprado a los diputados para hacerme el juicio político. Yo creo que a cualquiera les ha de haber dado a lo mejor uno o dos millones de pesos, para hacerme juicio político, y eso toda la gente lo sabe”.

El alcalde reconoció que Cuernavaca tiene una deuda de mil 500 millones de pesos de una administración pasada donde está involucrado Rodrigo Gayosso, y advirtió que ya hay una carpeta de investigación abierta.

Insistió que no descarta ser gobernador de Morelos, y aunque está consciente de la dificultad, si hace las cosas bien como presidente municipal puede aspirar a la gubernatura.

Según el exdelantero de la selección mexicana, hace unos meses sostuvo una reunión con Rodrigo Gayosso para limar asperezas, pero el hijo del gobernador, sostuvo, es un chamaco rebelde que cree que es Dios.

“Me empezó a decir: ‘es que tú me estorbas porque ya vi las encuestas y vas muy fuerte para la gubernatura’. Yo le dije: ‘yo no estoy pensando en eso’. Le dije: ‘para ser gobernador, primero necesitas humildad y sencillez, ganarte a la gente, pero con tu prepotencia no vas a llegar a ningún lado’”.

Consideró que para 2018 sí podría ganarle la elección a Gayosso, porque la aceptación de éste es nula, aunque tiene mucho dinero para la gubernatura.

El alcalde de Cuernavaca señaló que en cuanto decida lanzarse como candidato al gobierno de Morelos, no dudará en pedir cárcel para Graco Ramírez. “Creo que primero hay que llegar y ver todas las situaciones que ha hecho mal el gobernador”.

Luego comparó a Ramírez con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte: “No es exageración, te lo firmo (Graco es como Duarte), aparte es maquiavélico, es una persona mala, es una persona a la que no le interesan los ciudadanos; él en su mundo, él viaja y no le responde a la ciudadanía”.

Al terminar su mandato en Morelos, apuntó, Graco debe ver por dónde se va a esconder.

El gobernador, insistió, afecta a la ciudadanía, y por ello él va a insistir que le regresen a la policía municipal. “Vienen los trancazos más grandes”, advirtió, pero tiene la condición para aguantarlos.