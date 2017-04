Alumnos y egresados mexicanos de Harvard piden proteger independencia de Inegi y no avalar a Merodio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alumnos y exalumnos mexicanos de la Universidad de Harvard mostraron su desaprobación a la nominación de Paloma Merodio para ocupar la vicepresidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), pues consideran que no cumple con los requisitos.

“Nos unimos al llamado para proteger la solidez e independencia del Inegi con un nombramiento que surja de un proceso transparente, técnico y apegado a la ley. Ésta es una oportunidad de mostrar el compromiso que tenemos de no incurrir en los mismos vicios políticos que ha arrastrado México por décadas”, señalan en una carta firmada por casi 50 estudiantes y egresados.

Esta tarde, las comisiones de Gobernación y de Población y Desarrollo del Senado votarán por su aprobación o rechazo a la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto para ocupar el cargo.

Organizaciones se han pronunciado en contra de la nominación, pues advierten que Merodio no cumple con el perfil requerido para la encomienda pues carece de “las más elevadas credenciales profesionales, de una larga carrera académica al máximo nivel o de experiencia en el sector público en puestos superiores”.

En la carta, los estudiantes y egresados de la prestigiada universidad estadunidense, señalan que “el propio análisis curricular elaborado por la Comisión de Población y Desarrollo del Senado determinó que la Mtra. Merodio no acredita los cinco años en cargos de alto nivel, ni puede ser considerada una académica de reconocido prestigio”.

Por lo anterior y “en consonancia con los principios de la educación que recibimos en Harvard, los firmantes nos unimos al llamado para proteger la solidez e independencia del Inegi con un nombramiento que surja de un proceso transparente, técnico y apegado a la ley. Ésta es una oportunidad de mostrar el compromiso que tenemos de no incurrir en los mismos vicios políticos que ha arrastrado México por décadas”.

No obstante, aclaran: “Esto no es un cuestionamiento a la capacidad de la Mtra. Merodio, quien hasta hoy goza de una carrera profesional exitosa. Es una defensa a la fortaleza de nuestras instituciones. Como ella misma dijo, no puede haber democracia sana sin estadística confiable. Y no puede haber estadística confiable sin apego estricto a la ley”.

Además, consideran que existen otras mujeres que cumplen los requisitos de ley y que podrían desempeñarse exitosamente en el puesto.

De acuerdo con su declaración patrimonial, Merodio Gómez es licenciada en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y maestra en Administración Pública por la Universidad de Harvard.

Su experiencia en el sector público es relativamente escasa: en 2010, durante cuatro meses asumió una jefatura de análisis en la Sedesol; en el primer año de la administración de Peña Nieto fue titular de la División de Análisis Socioeconómico y Sectorial del IMSS y posteriormente asumió la coordinación de la Unidad de Planeación Estratégica Institucional (UPEI), también del IMSS, donde “coordinaba las encuestas de satisfacción”, según aseveró en su declaración patrimonial de servidora pública.

Luego dejó el IMSS para llegar a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), entonces a cargo de José Antonio Meade Kuribreña, para asumir la Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales, puesto que ocupa actualmente.

En el sector privado, se desempeñó durante varios años como analista en consultorías de economía y realizó dos pasantías de un mes cada una en el Banco Mundial y en la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), un órgano de la institución global.