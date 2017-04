Ciudadanos alistan denuncia penal contra gobernador de Nayarit por enriquecimiento inexplicable

TEPIC, Nay. (apro).- Un grupo de ciudadanos de esta entidad anunció que prepara una denuncia penal contra el gobernador Roberto Sandoval Castañeda por enriquecimiento inexplicable.

En entrevista con Apro, el exmagistrado Emiliano Zapata Sandoval Blasco, integrante del colectivo, precisó que será el próximo lunes 17 cuando presenten la denuncia de hechos ante la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR).

Comentó que el propio mandatario ha hecho ostentación pública y mediática de su “impresionante patrimonio económico”, pues hace tiempo –sostuvo– invitó a reporteros de medios locales y nacionales a un rancho que tiene en la comunidad de Aután, municipio de San Blas, Nayarit.

El rancho, dijo, tiene un valor de aproximadamente 30 o 40 millones de pesos y cuenta con sistemas de riego, una gran cantidad de cabezas de ganado, así como caballos de raza fina.

El exmagistrado del Tribunal de Justicia Administrativa recordó que durante su campaña electoral, Sandoval Castañeda declaró públicamente que antes de ser diputado local tuvo una crisis económica que lo obligó a emigrar a Estados Unidos, donde laboró barriendo las calles de Los Ángeles.

“Si antes de ser diputado tuvo que irse de ‘mojado’ a Estados Unidos para subsistir, ¿cómo es posible que del sueldo de diputado, de presidente municipal y de gobernador haya hecho un patrimonio de esa magnitud?”, se preguntó Emiliano Zapata Sandoval.

A su juicio, el jefe del Ejecutivo no habría podido adquirir esos bienes ni siquiera ahorrando el 100% de su salario, menos aún con las muestras del derroche económico personal, pues tan sólo el calzado que usa es de la marca Ferragamo, de más de 10 mil pesos el par.

“Estamos cansados de tanta corrupción. Esa riqueza la tiene a partir de que es gobernador. Es un hecho público y notorio que además ha dado vida de ricos a sus familiares”, sostuvo.

Señaló que entre los ciudadanos que presentarán la denuncia contra el gobernador se encuentran el exdiputado federal Rodrigo González Barrios, la trabajadora del gobierno estatal Alma Delia Sánchez Andrade, el poeta Octavio Campa Bonilla y el atleta José Arturo Hermosillo González.

Indicó que cuando los integrantes de la nueva legislatura local tomen posesión del cargo, se pedirá que conformen una comisión ciudadana de la verdad, con reconocimiento jurídico y respaldo del Congreso local, para que se encargue de investigar las irregularidades cometidas por la administración de Roberto Sandoval.

“Estamos cansados de tanta corrupción, por lo que como primera acción presentaremos una denuncia de hechos ante la PGR y exigiremos que el Ministerio Público de la Federación ejerza su facultad de atracción, por la gravedad de lo que estamos viviendo, y que en su momento ejerza la acción penal correspondiente”.

En la última etapa de su administración, refirió, Roberto Sandoval ha encabezado un gobierno fallido, pues en los hospitales y centros de salud no hay medicamentos, ni siquiera para una atención de urgencia; en las escuelas, las instalaciones y mobiliario se encuentran en condiciones deplorables, y el fondo de pensiones para los trabajadores al servicio del gobierno del estado fue saqueado, en tanto que la obra pública es manejada por un reducido grupo de personas.

Por otra parte, Sandoval Blasco subrayó que después de la detención del fiscal Édgar Veytia en Estados Unidos, acusado de vínculos con el narcotráfico, el gobernador violó la ley al nombrar un encargado de despacho cuya figura no existe en el marco legal.

No es posible que a partir de la detención del fiscal, subrayó, la Secretaría de la Defensa Nacional no esté interviniendo en Nayarit, pues las licencias colectivas para el uso de armamento por parte de las corporaciones policiacas son otorgadas por la propia Sedena.

Por último, responsabilizó al gobierno de Sandoval Castañeda de las represalias que pudieran sufrir los miembros del grupo ciudadano y sus familiares. “A mí ya me mandaron un mensaje de que me ponga en paz, si no me va a pasar algo”, remató.