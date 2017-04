Acusa Morena a Del Mazo de “piratearse” materiales de gobiernos estatal y federal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Horacio Duarte, presentó una queja ante este organismo en contra del candidato del PRI al gobierno del Estado de México, Alfredo del Mazo, por “piratearse” para su campaña imágenes, videos y promocionales de los gobiernos estatal y federal.

Duarte señaló que en los mensajes del priista se emplea material del gobierno mexiquenses que el actual mandatario, Eruviel Avila, usó en su campaña por la gubernatura en 2013, denominada “Yo Soy Mexiquense”, y del spot titulado “What have you heard about Mexico these days economy”, utilizado por el gobierno federal en 2015.

“El promocional del PRI-Mazo –como se refiere al candidato priista–, que se difunde en YouTube, contiene 40 imágenes que son propiedad del video realizado a nivel estatal y una toma del video del gobierno federal”, expuso.

En su queja, Morena exige medidas cautelares al INE y que la Unidad Técnica de Fiscalización haga una investigación al respecto; además, anunció que hará lo propio ante la Fepade.