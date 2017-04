Fernando Elizondo renuncia a coordinación ejecutiva de “El Bronco” por motivos personales

MONTERREY, NL (apro).- Por “motivos personales” Fernando Elizondo Barragán renunció hoy como coordinador ejecutivo del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, al que se unió al inicio de la administración, hace 18 meses.

Al dimitir irrevocablemente a su cargo, del que se desprenderá a partir de este sábado 8, quien fuera gobernador interino en 2003 dijo que una condición determinante a su decisión fue “mi familia y mis asuntos propios merecen más atención y tiempo”.

También descartó que su salida obedezca a diferencias irreconciliables con el mandatario independiente, como se podría especular.

No obstante, insinuó que en su nueva ocupación política trabajará en un área de asesoría rumbo a los comicios del año entrante, actividad que no podría desempeñar si estuviera como coordinador del gabinete.

“Si yo me voy a horita a buscar buenos candidatos para el siguiente Congreso, por ejemplo, ¿estaría bien siendo coordinador ejecutivo? ¿A qué hora lo hago? Y díganme si no puede ser valioso el trabajo de orientación que alguien como yo pudiera hacer en esa materia, y no sólo en Nuevo León, me refiero a todo lo que pasará en México de aquí al 2018”, reveló el expanista.

En la precampaña rumbo a la gubernatura, en el 2015, Elizondo declinó su candidatura por Movimiento Ciudadano (MC) para respaldar a “El Bronco”, quien ganó las elecciones de ese año cuando, el 21 de mayo, juntos firmaron la Alianza por la Grandeza de Nuevo León

En lugar de Elizondo quedará, como encargado del despacho, Gerardo Guajardo, actual director de Dirección Gubernamental, quien ocupará el puesto de manera interina, mientras se analiza si el cargo es todavía necesario, después de que cumplió con las funciones para las que fue creado.

El excoordinador del gabinete y principal asesor en materia financiera de “El Bronco”, dijo que sus principales contribuciones ya habían sido hechas a la actual administración, aunque admitió que continuará en el quehacer político, pero en otro escenario.

“Mi lucha por el bien común no termina aquí, sólo cambia de frente y de ritmo. El propósito de legar un mejor futuro a las nuevas generaciones sigue siendo mi motivación vital. Tenga la seguridad de que siempre estaré bien dispuesto a contribuir a esfuerzos en esa dirección”, dijo el también empresario, quien reiteró su amistad a Rodríguez Calderón.

A la ciudadanía le dijo que la coordinación que él dirigió contribuyó a la integración del gabinete, a reorganizar el gobierno, a encauzar el Plan Estatal de Desarrollo, a planear las finanzas y ordenar los paquetes fiscales, impulsar planes de ahorro y austeridad, así como el informe de gobierno y medidas para mejorar la entrega de cuentas.

También presumió los avances en los indicadores de resultados, el proceso para la implantación de presupuestos con base en resultados, la mejora regulatoria en curso, las medidas de transparencia y el gobierno abierto en curso, así como el incremento de la participación ciudadana en el asunto público y la relación estrecha con organismos de sociedad civil, además de esfuerzos anticorrupción.

Igual dijo que, como lo anunció de inicio, donó íntegro su sueldo a causas benéficas.

Por su parte, “El Bronco” expresó su gratitud a “Don Fernando” y reconoció su entrega ejemplar para servir a la ciudadanía, además de que seguirá consultándolo, pese a que deje el gobierno nuevoleonés.

Luego reveló que desde hace algunos días ya habían tocado el tema de esta renuncia, pero le pidió que primero terminara con algunas encomiendas antes de dejar su encargo.