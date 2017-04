Gala de clausura de la primera temporada 2017 de OFUNAM

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Con la guía de su director artístico Massimo Quarta, la Orquesta Filarmónica de la UNAM tendrá este fin de semana la Gala de Clausura de la Primera Temporada de conciertos. El recital incluye la Sinfonía no. 1 Clásica de Sergei Prokofiev y las Fuentes de Roma y los Pinos de Roma de Ottorino Respighi, además del Concierto para piano no. 3 de Prokofiev, que ejecutará el pianista Alexei Volodin como solista, el tema es considerado uno de los más sólidos y directos de Prokofiev, producto de una prolongada maduración entre sus primeros bosquejos en 1911 y la partitura final de 1921. Los conciertos tendrán lugar el sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario (Insurgentes Sur 3000, C.U.).

Tres muestras en el Centro de la Imagen

Fotografía contemporánea de México, Brasil y Holanda se presenta en las tres nuevas exposiciones del Centro de la Imagen que estarán en exhibición hasta el 18 de junio. Se trata de Welcome to Paradise del mexicano Oswaldo Ruiz, integrada por una selección de la presencia brasileña en la colección fotográfica del Centro de la Imagen, con algunos de los autores más destacados de ese país sudamericano; Ahead, que se presenta en el fotomuro del recinto, de la fotógrafa holandesa Anouk Kruithof conformada por mil 80 fotografías tomadas con un iPhone en las calles de diferentes ciudades del mundo; y Documentos plurales, integrada por una selección de la presencia brasileña en la colección fotográfica del Centro de la Imagen que data de 1978 a 1981, con algunos de los autores más destacados de ese país sudamericano. Las exposiciones estarán abiertas al público hasta el 18 de junio en el Centro de la Imagen, ubicado en Plaza de la Ciudadela 2, Centro Histórico.

Teatro “Desde el corazón”

Una reinterpretación dancística de la ya clásica novela infantil Momo, de Michael Ende, se presenta en la puesta en escena Desde el corazón, de la compañía Danza Visual. Se trata de un espectáculo multidisciplinario en el cual se fusionan la danza, el teatro, la música en vivo y las artes visuales y circenses. La obra que habla de la esperanza, la bondad, el respeto, la amistad y el amor, celebra el mes del niño con funciones durante los sábados 8, 22 y 29, y domingos 9, 23 y 30, a las 13:00 horas, en el Teatro de la Danza del Centro Cultural del Bosque, ubicado en Paseo de la Reforma y Campo Marte, Bosque de Chapultepec, detrás del Auditorio Nacional. Metro Auditorio.

En CCU Tlatelolco: “Mejor la verdad. Heberto Castillo Martínez”

Con una exposición que incluye cerca de 200 objetos entre planos, carteles, fotografías, caricaturas y documentos epistolares, se acaba de estrenar la exposición Mejor la verdad: Heberto Castillo Martínez en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco con una museografía inspirada en la vida de ese luchador social, político, ingeniero y columnista, para conmemorar los 20 años de su fallecimiento. A decir del curador Ricardo Cardona la muestra no es una narración cronológica de su vida sino “una historia entre muchas que han sido contadas o podrían/deberían ser contadas sobre Heberto Castillo Martínez. Narrada a manera de episodios, sobre un hombre que más allá de sus actividades específicas, fue un hombre de imaginación, de sensibilidad, de resistencia y comunicación: un inventor”, explicó. La muestra de reciente apertura se presenta en la Sala de Exposiciones Temporales “Memorial 68” de ese centro hasta el 18 de junio. El CCUT se ubica en Ricardo Flores Magón 1, col. Nonoalco-Tlatelolco.

La estampa y las publicaciones del siglo XIX en el Museo de la Estampa

El Museo Nacional de la Estampa acaba de inaugurar la muestra Impresiones de México. La estampa y las publicaciones ilustradas en el siglo XIX. Curada por Mercurio López Casillas y Gustavo Amézaga Heiras, está integrada por más de mil imágenes realizadas con distintas técnicas gráficas tradicionales, entre ellas el grabado en cobre, plomo, matera, litografía, da cuenta del desarrollo tecnológico aplicado a la impresión y edición de publicaciones ilustradas, entre ellas libros, periódicos, revistas, hojas volantes y folletos. Hay obras de artistas como José Guadalupe Posada, José María Velasco, Manuel Manilla, Hesiquio Iriarte, Santiago Hernández, Hipólito Salazar, Julio Ruelas, Casimiro Castro y Constantino Escalante. La exposición estará abierta hasta el 16 de julio próximo en el recinto ubicado en avenida Hidalgo 39, Plaza de la Santa Veracruz, Centro Histórico, Metros Hidalgo y Bellas Artes. Puede visitarse de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. Domingos entrada libre.

Último fin de semana de Ricardo II de Shakespeare en el Cenart

Descrita como una versión contemporánea, irreverente, llena de percusiones y rock, la puesta Ricardo II de William Shakespeare culmina su temporada en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes. Ricardo II cuenta, con traducción y dramaturgia de Lisa Carrión, narra cómo el mandato del Rey Ricardo II se ve amenazado tras una serie de decisiones desafortunadas de su parte y es entonces que un grupo de nobles encabezados por su primo, Enrique Bolingbroke, demanda justicia tras el despojo de sus bienes y el aumento desmedido de impuestos. Aun cuando Ricardo intenta confrontar las rebeliones, convocando el nombre divino que lo ha ungido monarca, su poder merma y sus estrategias no funcionan: la belleza y el arte son sus fuertes, no la guerra ni la política. Al respecto el director de la puesta Gustavo Luviano comentó que “no estamos apostando al teatro viejo, de realismo inoperante, sino al que cuenta una historia que hoy en día es difícil o complicado encontrar. En este sentido, es una visión sobre un Shakespeare poco conocido, que cuenta una historia y que no está plagado de ocurrencias”. Ricardo II tiene sus últimas dos funciones en el Teatro Salvador Novo del Cenart (Metro General Anaya) este sábado a las 19 horas y domingo a las 18 horas. Taquilla de 120 pesos.

México es Cultura

Cualquier tipo de actividad cultural en la ciudad puede encontrarla en la página electrónica www.mexicoescultura.com del Conaculta, con información completísima en: búsqueda de museos, recintos o centros, diversas ramas de las artes clásicas como teatro, danza, literatura, plástica, música, arquitectura, cine… es decir, exposiciones, conferencias, conciertos, encuentros, lecturas, además de visitas guiadas, eventos infantiles, hasta tradiciones populares. Consulta libre. También cuenta con un número telefónico, 01800CULTURA.

Museos con visitas interactivas

Otra oferta interesante del Conaculta es la opción de la página del Museo del Palacio de Bellas Artes que forma parte de los Museos Interactivos y que acaba de darse a conocer. Hay un mapa que le mostrará el recorrido para ver los murales de manera digital y con zoom propio a diez centímetros de distancia real. Así, recorra palmo a palmo y al detalle las obras de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano en: www.museopalaciodebellasartes.gob.mx Pero también puede recorrer en 3D y con tecnología de 360° otros tres recintos más: www.museocasadecarranza.gob.mx

www.museoculturaspopulares.gob.mx

www.museoferrocarrilesmexicanos.gob.mx

Actividades de la Secretaría de Cultura de la CDMX

Para conocer la cartelera de actividades de la Secretaría de Cultura del gobierno de la Ciudad de México, visite la siguiente página: www.cultura.cdmx.gob.mx/