Con ataques a Vázquez Mota y Delfina Gómez, CNOP expresa su apoyo a Del Mazo

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Centrados en atacar a las candidatas de Morena, Delfina Gómez, y del PAN, Josefina Vázquez Mota, integrantes del PRI insisten en que el Estado de México requiere de un gobernador con experiencia y que conozca a la entidad.

En Toluca, durante una conferencia de prensa, el secretario general de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Arturo Zamora Jiménez, rechazó las candidaturas “improvisadas” de Morena y del PAN.

Sostuvo que para gobernar una entidad con la complejidad y el tamaño del Estado de México, se requiere preparación, experiencia y capacidad, además de firmeza, determinación y carácter.

En un encuentro de la CNOP y la dirigencia mexiquense del PRI, Zamora Jiménez destacó el origen y las responsabilidades del candidato priista a la gubernatura, Alfredo del Mazo.

“Todas sus responsabilidades las ha desempeñado con eficiencia y transparencia”, señaló, al tiempo de criticar a Josefina Vázquez Mota.

“Ella no conoce la entidad, dudo que conozca el nombre de los 125 municipios que la integran, porque nunca ha estado en ellos. Como diputada jamás presentó una iniciativa que representara algún beneficio para los mexiquenses, mucho menos hizo gestiones sociales favorables para el Estado de México”, dijo.

Zamora también criticó que Vázquez Mota fue diputada, primero, por Chihuahua, y después volvió a ser legisladora por Puebla.

“Ahora se dice mexiquense, la verdad es que no tiene identidad y no la tiene porque no se identifica con los de aquí”, acusó.

En el caso de la aspirante de Morena, Delfina Gómez, dijo que fracasó como alcaldesa de Texcoco.

“Ahí están los números, durante su gestión los secuestros aumentaron 75% y la deuda municipal aumentó 54%, ella se liquidó con dinero de los mexiquenses, con más de 440 mil pesos”, sostuvo.

El priista aseguró que Delfina Gómez no es una digna representante de las mujeres mexiquenses, “porque no es capaz de hacer su propia campaña, ésta la hace otro que no es mexiquense”.

Según Arturo Zamora, el actual gobernador Eruviel Ávila ha sabido gobernar y el candidato Alfredo del Mazo encabeza un proyecto de cambio para mejorar la seguridad de los mexiquenses, los problemas de movilidad, la salud y la educación de la gente.

“Nuestro candidato está haciendo propuestas concretas para garantizar la vida, el patrimonio y la libertad de las mujeres y de todos los mexiquenses”, sostuvo el dirigente de la CNOP.