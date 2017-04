Con ausencia de gobernadores, Barrales asegura: “PRD está más vivo que nunca” y da decálogo para 2018

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Sin la presencia del jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, la presidenta del PRD, Alejandra Barrales, encabezó la concentración de perredistas en el zócalo capitalino, denominada “La política que México necesita”, en la que dio a conocer un decálogo de acciones y llamó a la unidad del partido, con la finalidad de definir al candidato presidencial en el 2018.

“La pregunta que ahora nos hacemos no es con quién vamos a ir, sino a qué vamos a ir”, en el 2018, reconoció en entrevista.

Señaló que en este proyecto coinciden “Por México Hoy”, encabezado por Cuauhtémoc Cárdenas; el PT, Movimiento Ciudadano y ahora, dijo, “habrá que ver qué dice Morena y qué dice el PAN y los ciudadanos”.

En la plancha del zócalo capitalino, la perredista reconoció a “muchos que vinieron a acompañar” sin que fueran perredistas y dio la bienvenida al expresidente del partido, Carlos Navarrete, quien pertenece a la corriente Nueva Izquierda, aquella con la que tuvo conflictos por la designación del candidato a gobernador en el Estado de México.

“¿Ustedes creen de verdad que el PRD va a desaparecer?, ¿ustedes creen que alguien va a poder con nosotros?, ¿ustedes creen que nos vamos a rendir?”, cuestionó Barrales al inicio de su discurso.

“Claro que no, y eso no va a pasar porque simple y sencillamente, nosotros sabemos que somos una fuerza muy importante, no sólo para decidir quién puede llegar o no a la Presidencia de la República, sino también para cambiar el rumbo de este país”, indicó.

La dirigente dio la bienvenida a gente de Morelos, pese a la ausencia del gobernador Graco Ramírez, y del de Michoacán, Silvano Aureoles, ambos perredistas de cepa. Además de “la gente de Tabasco, a la gente de Veracruz, a la gente de Guerrero” y de Oaxaca.

Agradeció también la presencia de esos perredistas a quienes, dijo, “trataron de llevárselos con el canto de las sirenas, trataron de presionarlos, trataron de amenazarlos y ellos decidieron seguir con el PRD”.

Insistió en que los perredistas que renunciaron al partido “hace mucho que ya trabajaban para otro proyecto político”, por eso hicieron esta concentración “porque precisamente el día de hoy cobra relevancia la unidad y la fuerza que estamos demostrando, porque allá afuera hay muchos que están trabajando para que le vaya mal al PRD.

“Les quiero decir a todos esos, que nos oigan fuerte y claro: No se les va a hacer, porque hay PRD para rato, porque el PRD está más vivo que nunca, porque no nos vamos rendir, porque habemos muchos, miles y miles de perredistas que estamos dispuestos a morirnos en la raya, porque creemos en este partido. ¿No es cierto?, ¿ no es cierto que estamos orgullosos de ser perredistas?, levante la mano quién está orgulloso de ser perredista”, añadió.

Y dio a conocer el decálogo del PRD para gobernar un país: “Primero, necesitamos reducir la desigualdad y combatir la pobreza. Sólo lo vamos a lograr con la generación de empleos y haciendo que en este país paguen más impuestos los que más ganan, los que más tienen.

“Segundo. Crecer la economía, solamente podremos crecer nuestra economía si volvemos a industrializarnos y al mismo tiempo mejoramos las condiciones y la producción en el campo.

“Tercero. Tenemos que asegurar que en todo nuestro país no quede un solo joven sin poder asistir a la escuela, sin recibir educación y tenemos que asegurarles también que cuando concluyan sus estudios también podrán encontrar empleo.

“Cuarto. Recuperar la soberanía energética, sólo vamos a lograrlo cuando en este país la gasolina se pueda también refinar aquí mismo, tenemos que reclamar que se subsidie la gasolina para el transporte público, porque si no, la gente no tiene manera de cubrir el costo de sus transportes.

“Quinto. Tenemos que garantizar que toda la población en nuestro país tenga el acceso al agua, que tenga el acceso a los servicios médicos, tenemos que llevarles el médico a su casa, tenemos que garantizarles, como lo hacemos en le Ciudad que tengan desayunos escolares, que tengan comida en la escuela, los niños y los jóvenes.

“Sexto. Tenemos que mejorar y defender nuestros recursos naturales, ustedes lo saben bien, somos un país rico en recursos naturales, tenemos que defenderlos, tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, necesitamos más ciudades verdes en este país.

“Séptimo. Tenemos que respetar y crecer los derechos de los pueblos indígenas, crecer y respetar los derechos de las mujeres, de los jóvenes, de la diversidad sexual, de todos aquellos que tienen alguna discapacidad.”

“Octavo. Tenemos que fortalecer la participación ciudadana, sólo si garantizamos la participación de la gente, vigilando la correcta aplicación de los recursos, del presupuesto federal vamos a poder atemperar, vamos a poder combatir la corrupción. Por eso es muy importante fortalecer esta figura de la revocación del mandato, una figura que por cierto ya tenemos plasmada en nuestra Constitución aquí en la Ciudad de México.

“Noveno. Tenemos que fortalecer el Estado mexicano para que volvamos a ser un Estado soberano, esto solamente lo vamos a poder lograr si somos capaces de desarrollar nuestra economía y si al mismo tiempo somos capaces de defender los derechos de nuestros migrantes allá en el país vecino.

“El punto número 10. Para poder hacer realidad la política que México necesita, tenemos que empezar a pensar, a planear este país a corto, mediano y largo plazo. Tenemos que presentar planes de México a 20 años para que llegue quien llegue al gobierno, la ruta y el camino estén claros”, agregó.

Destacó que este cambio de país no puede depender de una persona, por lo que llamó a la construcción de un Frente Amplio Ciudadano, “con todos aquellos que estén dispuestos dejar de lado sus siglas y poner por delante el interés de México, el interés de los mexicanos”.

En entrevista, Barrales celebró que haya habido 200 mil personas en el Zócalo, lo cual, reconoció, rebasó sus expectativas, pero más allá del número de personas destacó el ánimo de los perredistas.

“Todavía faltan algunas cuestiones por definirse en el partido. Yo estoy muy animada porque este evento rebasó nuestras expectativas. Nosotros teníamos el interés de reencontrarnos con la militancia. Nuestra expectativa era llenar el Zócalo y rebasamos. Nos reportaron doscientas mil personas al final del evento. La verdad más que la cantidad es el ánimo con la gente. Yo identifiqué a gente comprometida, algunos enojados, unos con mucho coraje por cosas que se han dicho y se han hecho en el partido y vi que está el ambiente para reafirmarnos, para relanzarnos”, añadió.