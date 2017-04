Senadores perredistas cobijan a López Obrador en mitin en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Con la presencia de nuevas figuras perredistas que se suman a Morena, el presiente nacional de este partido, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y Renacimiento de México.

Ante cientos de simpatizantes que abarrotaron las inmediaciones del Monumento a la Revolución y cobijado por senadores que renunciaron en días pasados a la bancada del Sol Azteca, el tabasqueño aseguró que cumplirán con sus promesas de campaña en el Estado de México y en el 2018.

“Vamos a cumplir los tres postulados: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo”, indicó el excandidato presidencial ante sus simpatizantes en el templete donde fue colocada una enorme manta con la leyenda “Unidos Todos”.

Entre los firmantes de este acuerdo figuran los senadores Alejandro Encinas, Ana Gabriela Guevara, el cantante León Larregui, los académicos John Ackerman y Enrique Dussel, exdirector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otros.

López Obrador manifestó su beneplácito por la firma del Acuerdo Político de Unidad en la Ciudad de México porque es la más representativa, por la pluralidad y la diversidad de quienes suscriben el acuerdo en el que están representados los partidos, los sectores, representantes empresarios, obreros, campesinos, integrantes de la sociedad civil y ciudadanos independientes.

“Todos somos parte de este gran movimiento que tiene como propósito principal la transformación de nuestro país y por eso los congregamos, una vez más, para refrendar nuestro compromiso de seguir luchando hasta lograr el renacimiento de México”, añadió.

Sostuvo que lo más importante de todo es sacar al pueblo de la pobreza, la marginación, del miedo, el temor y la incertidumbre y “para eso es este Acuerdo de Unidad y por eso están participando militantes y dirigentes de todos los partidos, así como ciudadanos independientes, organizaciones sociales, no es que se unan o que se adhieran, es que entre todos, juntos, logremos la gran hazaña de transformar a nuestro país”.

Agregó: “Juntos vamos a lograr la cuarta transformación de la vida pública de México, será sin violencia, de manera pacífica”.

Señaló que en el Estado de México “están muertos de miedo” porque va adelante la candidata de Morena, Delfina Gómez, y los del gobierno federal van a entregar despensas, frijol con gorgojo, tarjetas; José Narro entrega certificados de salud, quien terminó como “matraquero” del PRI, indicó.

El acuerdo fue firmado por el presidente del CEN de Morena, Andrés Manuel López Obrador; la presidenta del Consejo Nacional de Morena, Bertha Elena Luján Uranga y la secretaria general del CEN del partido, Yeidckol Polevnsky Gurwit, entre otros.