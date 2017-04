El entrenador Tony Adams llega al Granada CF, donde milita Memo Ochoa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El club Granada, equipo español del que es titular el portero Guillermo Ochoa, despidió al entrenador Lucas Alcaraz y para sustituirlo oficializó la contratación del británico Tony Adams.

En su paso por el Granada, en peligro de descenso, Alcaraz dirigió 24 juegos al equipo en la liga española y dos más en la Copa del Rey.

El entrenador cesado dejó un saldo de cuatro victorias, seis empates y 14 derrotas en la liga española, además de un triunfo y un tropiezo en la Copa del Rey.

Lucas Alcaraz dejó hundido al equipo en el último escalón de la clasificación general, con 22 puntos.

“El club deposita toda su confianza en Tony Adams como primer entrenador del Granada CF hasta el final de la temporada”, informó el club en un comunicado.

Como futbolista, Tony Adams fue capitán del Arsenal durante 14 temporadas. Con este equipo, el nuevo entrenador del Granada conquistó 12 títulos (cuatro Premier League, tres FA Cups, tres Community Shields y dos Copas de la Liga).

Sin embargo, en los momentos de su mayor gloria futbolística trascendieron los problemas de alcoholismo y la vida nocturna del defensa británico.

“Un par de veces jugué borracho… uno fue con el Sheffield United. La noche anterior me había emborrachado y cuando me levanté seguía borracho. En ese punto no podía estar sobrio, por lo que mi solución fue beber otra vez”, relató Adams alguna vez en un reportaje de Fiebre Maldini.

Adams dirigió al Feyernood, de Holanda.