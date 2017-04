Presume Peña logros en Edomex en plena campaña electoral

TECÁMAC, Edomex. (apro).-El presidente Enrique Peña Nieto regresó a esta entidad en época de campaña por la gubernatura, ahora con el pretexto de inaugurar una planta de Grupo Peñafiel, y aprovechó para presumir mayor generación de empleos e inversión extranjera a últimas fechas.

Acompañado por el gobernador Eruviel Ávila, quien atribuyó a los comicios los ataques en contra de su administración, Peña Nieto afirmó que durante el pasado mes el IMSS reportó un incremento de 140 mil 347 trabajadores asegurados, “la mayor creación de empleo formal para un mes de marzo desde que se tiene registro”.

En el caso de la nueva planta, indicó que se aplicó una inversión de mil millones de pesos y ya genera 500 empleos directos.

Las políticas públicas para promover a México como un destino confiable, aseguró, han permitido inversión extranjera directa por 135 mil millones de dólares.

Ávila Villegas reconoció que la entidad tiene problemas de seguridad, pero justificó que hay estados en peores circunstancias; la diferencia, consideró, radica en que, por la veda electoral, “todo lo que diga puede ser usado en mi contra”.

En territorio mexiquense, expuso, se registran 1.48 secuestros por cada 100 mil habitantes, pero hay entidades con hasta 3 o 4 casos de este ilícito.

En la entidad, prosiguió, hay 11.99 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras en otros estados, “de diferente extracción política o partidista”, la tasa va de 12.49 hasta 61.67 u 81.55.

Mientras en el Estado de México se registran 5.8 extorsiones por cada 100 mil, señaló, en otras entidades esta cifra llega hasta 12 o 15.

“Insisto, no estoy satisfecho, al contrario, demando de mis funcionarios más entrega, más pasión en la materia, pero tampoco se vale tratar de confundir a la opinión pública con datos que no conocen, que no han leído o no quieren leer, o datos que los conocen pero que nos los conviene darlos a conocer”, justificó.