El brujo de Tijuana, Javier Bátiz, celebrará 60 años de rock en el Zócalo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Brujo de Tijuana, Javier Bátiz, cumple 60 años en el rock y para celebrarlo ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México el sábado 15 de abril, a las 18 horas, acompañado de la Orquesta Filarmónica Metropolitana, su hermana Baby Bátiz, la vocalista Eugenia León, su banda musical y otros invitados especiales, como Julito Revueltas y Toño Lira.

“Van a oír las clásicas que toco pero con orquesta sinfónica: Caminata con Jesús y El vuelo del ángel, en fin, una maravilla, ¿eh? Llevo todo mi grupo, bailarinas, pa’ que miren las nuevas generaciones lo que es una tocada para la memoria… ¡Así es que traigan sus cámaras!”, dice telefónicamente mientras se dirige al aeropuerto capitalino, tras brindar varias conferencias de prensa en promoción a esta presentación del hechizante músico geminiano de 72 años de edad.

“Alex Lora no puede venir, Carlos Santana no quiere, Memo Briseño no quiso tampoco, pero he invitado a muchos que sí vienen: Eugenia León estará conmigo, al igual que Toño Lira, además, la gran orquesta que dirige el maestrazo José Areán, mi hermanita la Baby y toda mi familia, ¡con ellos y el público que me quiere, pos basta y sobra!”.

“Hacer feliz a la gente”

Enseguida ofrecemos a nuestros lectores el “Cuestionario Proust” que respondió Javier Bátiz (JB) a este reportero (RP) en este trayecto de vida, que comenzó hace seis décadas por los bares de la avenida Revolución de Tijuana, Baja California, y se hizo leyenda hacia los años 70 cuando enseñó a tocar rock y blues al tapatío Santana. (http://www.javierbatiz.com/).

RP.-¿Tu paseo favorito?

JB.-El de orita mismo, voy en el carro por Chapultepec…

RP.-¿Tu virtud favorita?

JB.-Que toco mi guitarrita. Soy un virtuoso de la guitarra eléctrica rocanrolera. Y no lo puedo negar y decir: “Ay, yo no, yo no”, ¡claro que sí! Pero me ha costado trabajo, porque he trabajado muy duro.

RP.-¿La cualidad que más admiras en una mujer?

JB.-Uy, el sentido del humor.

RP.-¿La cualidad que más admiras en un hombre?

JB.-El tener palabra, es decir: que su palabra tenga valor.

RP.-¿Qué es lo que más te caracteriza?

JB.-¿A mí? Mi sentido del humor y hacer las pláticas amenas. En realidad, mi música es lo mismo también. Mi música es para aliviar el alma, el espíritu, y es para que la gente salga feliz de un concierto de los míos.

RP.-¿Qué es lo que más aprecias de tus amigos?

JB.- Pues la amistad, ¿verdad? Aprecio que me tengan confianza, que compartan conmigo lo bueno y lo malo de sus vidas, igual que yo lo hago con ellos y eso es lo que es una amistad.

RP.-¿Cuál es tu mayor defecto?

JB.- ¡Ay, Dios mío, tengo tantos… no sé cuál será! Pero yo pienso que todavía soy muy inocente y por eso, la gente toma mucha ventaja de mí.

RP.-¿Cuál es tu actividad preferida?

JB.- Estar en mi banquito, con mi guitarra, en un micrófono, enfrente del escenario y un público, no le hace que sean diez, cien, mil, diez mil o cien mil.

RP.-¿Tu idea de la felicidad?

JB.- Mira, ¡qué bueno que me preguntas eso! Orita, a lo que yo me he dedicado de un buen tiempo para acá es a ser feliz, ¿sabes? Si llegas a la vida y no eres feliz, la estás regando en algún lado. Así que busca ser feliz y todas las cosas que quieras hacer, todas las buenas obras que quieras lograr se te van a lograr, porque eres feliz. Siendo feliz no hablas mal de nadie, no haces mal las cosas para nadie, hacer puras buenas cosas para ti y pa’ tu familia, pa’ tus amigos y para la gente con la que te juntas. Ser feliz creo que es el mandato de Dios.

RP.-¿Tu idea de la infelicidad?

JB.- Uy, la infelicidad yo ya la he sentido y es cuando he tenido demasiado dinero y he tenido demasiados amigos, que no lo son en realidad. Es una infelicidad terrible. Y máxime tú, aparte, sentir que estás en un cuarto solito sin tener a nadie con quién compartir tu tristeza. La soledad es horrenda y eso es lo que causa ser muy famoso y adinerado. Eso es la infelicidad.

RP.-Si no fueses El Brujo Javier Bátiz, ¿quién te hubiera gustaría ser?

JB.- Un buen chef. Me gusta mucho la cocina, el buen sabor en una comida.

RP.-De no haber sido músico, ¿qué profesión jamás hubieras elegido?

JB.- Político.

RP.-¿Dónde te gustaría vivir?

JB.- En donde estoy viviendo allá en Tijuana estoy muy suave, la verdad. Nada más me gustaría que hubiera más lluvia porque es medio seco donde vivimos. Tijuana es una temperatura de resequedad y hay mucho polvito, poco árbol; entonces, me gustaría que fuera más humedón, como Cancún y así.

RP.-¿Tu color preferido?

JB.- El rojo.

RP.-¿Tu flor predilecta?

JB.- La rosa.

RP.-¿Tu escritor de ficción preferido?

JB.- ¡Guau!, lo que pasa ahí sí que está difícil porque me gusta más leer la poesía y la verdad no te puedo decir alguien que me guste más de ahí. Pero me gusta leer prosa y es importante, porque leer un libro de aventuras es como ir viajando, viajas hasta las estrellas, a la Luna, a Marte, salen brujas volando, o sea: leyendo salen luego luego todas las cosas que no puedes ver a la mano. Y hay muchos autores que escriben realmente muy bien y te llevan a unos viajes bellísimos.

RP.-¿Tu poeta favorito?

JB.- Pues Amado Nervo, ¿quién más?

RP.-¿Tu héroe de ficción consentido?

JB.- Batman.

RP.-¿Tu heroína de ficción consentida?

JB.- Wonder Woman.

RP.-¿Tus compositores favoritos?

JB.- James Taylor, para mí es el compositor más increíble. Y Neil Young.

RP.-¿Tu pintor favorito?

JB.- Mmmm… Siqueiros.

RP.-¿Tu palabra favorita?

JB.- Amor.

RP.-¿Tu grosería favorita?

JB.- Ninguna, no hablo con groserías.

RP.-¿El ruido que más detestas?

JB.- El de los carritos de Rápido y Furioso, ¡odio esos ruiditos, mano!

RP.-Si llegaras al cielo tras morir, ¿qué te gustaría que Dios te dijera?

JB.- “Gracias por hacer feliz a la gente.”