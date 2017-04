Tomás Yarrington comparecerá mañana ante el Tribunal de Apelación de Florencia

ROMA (apro). — Tomás Yarrington, el exgobernador del estado de Tamaulipas detenido hace dos días en Italia, comparecerá mañana ante el Tribunal de Apelación de Florencia, el juzgado que tiene ahora en sus manos la decisión sobre su extradición.

Así lo informó en entrevista con Apro el procurador General de Florencia, Marcello Viola, un veterano de la lucha contra el crimen organizado en Italia y que está siguiendo el arresto de Yarrington por cuenta del Estado italiano.

“El caso (de Yarrington) se encuentra ahora en el tribunal de Apelación. Mañana miércoles será escuchado por el juez, quien lo interrogará y quien luego tendrá que decidir sobre las medidas cautelares, es decir, sobre la extradición”, precisó.

Viola confirmó, en esta línea, que tanto México como Washington ya han presentado sendas peticiones para que Yarrington sea entregado a sus respectivas autoridades.

“Sí, ya llegaron dos peticiones de extracción, de Estados Unidos y de México”, indicó.

En este sentido, detalló que el juez tomará su decisión en función de la gravedad de las condenas que han sido emitidas contra Yarrington en los dos países, así como de la legislación mexicana y estadounidense existente en la actualidad sobre los delitos por los cuales se le inculpó, entre otros elementos.

“Se evaluará toda la documentación, qué condenas pesan (sobre Yarrington) y la gravedad de esas condenas. Es un mecanismo jurídico bastante complicado”, explicó.

“La decisión de extraditarlo le corresponde a Italia y, en concreto, al tribunal de Apelación. La decisión es del juez, no del procurador General; pero la Procuraduría General pondrá en acto el procedimiento de extradición (si es aprobado)”, precisó.

Explicó que la Procuraduría General de Florencia de momento no manifestó preferencias y que, en todo caso, en última instancia, también se expresará sobre la cuestión el ministerio de la Justicia de Italia.

Con todo, aseveró que es probable que todo el procedimiento se lleve a cabo en tiempos cortos y no descartó que la decisión se conozca mañana mismo. El interrogatorio de Yarrington, no obstante, no será público.

“Los tiempos son bastante cortos. Hablamos de días. La primera fase está culminando después de las 96 horas y después de eso se prevé que el juez decida en tiempos breves”, afirmó.

No obstante, tampoco negó que Italia pueda rechazar la extradición tanto a Estados Unidos como a México.

“Hay que entender si existen los supuestos para proceder con la extradición”, puntualizó.

Preso común

Viola confirmó asimismo que Yarrington se encuentra en la cárcel florentina de Sollicciano, donde le tratan como “un preso común”.

Se trata del penitenciario en el que fue recluido el pasado domingo, una estructura relativamente moderna que es también la principal de Florencia y donde hasta febrero pasado residían más de 740 detenidos.

“(Yarrington) está ahora en la cárcel y no está bajo régimen especial alguno”, puntualizó.

Asimismo, también confirmó que el exgobernador de Tamaulipas está siendo investigado por las autoridades italianas por haber mostrado en el momento de la detención un documento apócrifo.

“Sobre esto, decidirá la procurador de la República (de Italia)”, indicó.

La detención

Por su parte, fuentes policiacas, consultadas este martes por Proceso, aportaron nueva información sobre la detención del exgobernador de Tamaulipas, que se produjo alrededor de las nueve de la noche del pasado domingo.

Según explicaron, Yarrington llegó ese mismo día a Florencia, horas antes de que los agentes italianos, acompañados por elementos de Estados Unidos, lo localizaran en un céntrico restaurante florentino, y que posteriormente fuera detenido a pocas cuadras de distancia.

Puntualizaron que se considera que no era la primera vez que Yarrington viajaba a Toscana —cuya capital es Florencia—, aunque no hay registro de que Yarrington fuera detenido con anterioridad en Italia.

Asimismo, las fuentes consultadas precisaron que Italia no tiene constancia de que Yarrington se haya sometido a cirugías para cambiar la apariencia de su rostro, ni que se haya presentado como empresario.

“Solo lo vimos envejecido”, afirmaron.

De élite

Viola, el fiscal encargado del caso de Yarrington, es un conocido magistrado que trabajó con Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, los dos jueces héroes italianos asesinados por la Cosa Nostra en los años 90.

Ocupó numerosos cargos de prestigio como miembro de unidades especializadas en la lucha contra esa mafia siciliana en Palermo y Trapani y desde septiembre de 2016 es el procurador General de Florencia.

A raíz de su labor profesional y actuación en primera línea, Viola vive escoltado por diversos policías.