“Josefina faroleó con los 900 millones, pero no se robó el dinero”: Xóchitl Gálvez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Es probable que Josefina Vázquez Mota haya faroleado con el tema de los 900 millones, pero no se robó el dinero, la conozco”, aseguró Xóchitl Gálvez, jefa delegacional en Miguel Hidalgo y activa participante en la campaña de la candidata del PAN a gobernar el Estado de México.

Así se refirió a los recursos –más de mil millones de pesos, no 900– que el gobierno de Enrique Peña Nieto le dio a la fundación Juntos Podemos, dedicada a ayudar a migrantes mexicanos y presidida por la exsecretaria federal entre 2014 y 2016.

En conferencia en el Senado de la República junto con la legisladora Laura Rojas, Gálvez Ruiz aclaró que aunque no es militante del PAN –instituto que la postuló para la jefatura delegacional en Miguel Hidalgo–, lo suyo es “tratar de que las cosas cambien en este país”.

Por eso, dijo, participa en la campaña de la candidata panista en territorio mexiquense, “porque le tengo un gran cariño a Josefina, la conozco”.

Entonces, sin que la prensa tocara el tema, lanzó:

“Es probable que (Josefina) haya faroleado con el tema de los 900 millones, pero no se robó el dinero, la conozco; a lo mejor anduvo ahí caminando con los migrantes”.

Y siguió: “Yo hubiera sido más cuidadosa, porque sabría que el PRI se la iba a cobrar. Pero de que trabajó por los migrantes, trabajó por los migrantes y me consta que es una mujer de trabajo. Pero obviamente ahorita van a decir no hay pruebas de que se haya robado la lana, no hay pruebas de que esté siendo investigada”.

Remató: “En política, si no sabes quién fue tu papá, métete a político y ahí te lo encuentran, te lo juro”.

“Fue El Gigo”

Sobre la agresión que recibió el domingo pasado mientras hacía proselitismo en favor de Vázquez Mota en un tianguis de la colonia Tenayo, municipio de Tlalnepantla, Xóchitl Gálvez, dijo que le daba “güeva” ser víctima, pero le parecía “inaceptable”.

Entonces identificó a su agresor como “un personaje importante en la vida política del PRI en Tlalnepantla, se llama Hugo López, le dicen El Gigo”.

Comentó que en los videos tomados por diferentes integrantes de la campaña se observa a este personaje cerca de la alcaldesa de Tlalnepantla y de un diputado federal, ambos priistas.

Luego, reconoció la solidaridad que le mostraron la candidata de Morena, Delfina Gómez, y la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, tras los golpes.

Y lanzó: “Está identificado el personaje, hay pruebas, hay videos y pues lo que yo pediría es que se le detenga y se le consigne. Vamos a ver de qué está hecho el PRI en el Estado de México”.

Por último, la delegada en Miguel Hidalgo no descartó que vaya a contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en junio de 2018, pero antes, dijo, le interesa combatir la corrupción en la delegación, particularmente, del sector inmobiliario.

“Tengo en práctica varias estrategias, sí dan resultado, son contundentes y hay una buena evaluación, habrá que considerarlo. Y si no volver a ser la feliz ingeniera que he sido durante toda mi vida y mi esposo me agradecerá no perder mi casa, que la aposté”.

Gálvez Ruiz destacó que “sin hacer gran cosa de publicidad aparezca en las encuestas. Creo que eso es por el trabajo que se hace todos los días en la Miguel Hidalgo. Todos los días se mete orden en esta delegación, que era una bola de corrupción y de caos y de desastre en la ciudad”.

Y concluyó: “Hay que tomarlo con calma (la posible candidatura), no tengo prisa, sé vivir de algo distinto a la política”.