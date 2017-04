Marcelino Perelló seguirá con su programa, ahora vía streaming en Twitter y Facebook

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin importarle que exista una solicitud en la plataforma Change.org para destituirlo como académico de la UNAM o que le hayan suspendido su programa en Radio UNAM por sus declaraciones misóginas, Marcelino Perelló Valls anunció que seguirá transmitiendo su programa “Sentido Contrario” vía streaming por @la_Salmoniza en Twitter y por La Salmoniza en Facebook.

Anunció que esto comenzará a las diez de la noche de este miércoles.

“También se podrá acceder a través de las páginas de La Taberna y de Marcelino Perelló en Facebook o la de Urovoro en Twitter”, indicó en su cuenta de Facebook.

Hace unos días, Perelló Válls causó polémica porque en radio universidad comentó que Daphne, la chica violada por los llamados “Porkys”, había sido abusada “porque estaba muy buena y era metible”.

Luego salieron a la luz comentarios que había redactado en su cuenta de Twitter que datan hasta de 2011, como el que escribió el 7 de julio de ese año:

“La violación me vale madres. Yo he sido un violador compulsivo. Hoy ya no puedo. Y todas las violadas me lo agradecieron”.

O uno más escandaloso escrito el 20 de junio del mismo año: “Hace rato dije Isabelina, y debí decir Victoriana. ¡De qué manera yo me fajé a mi hija, cuando ella tenía cuatro o cinco años! ¡Cómo reía!”.

“¿Qué hace un pederasta y violador serial confeso dando clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, y promoviendo la cultura de la violación a través de los micrófonos de Radio UNAM, emisora de nuestra “máxima casa de estudios?”, publicó La que Arde. Revista Digital.

Dicha revista inició el lunes una petición en la plataforma Change.org, dirigida al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, para exigir la destitución de Marcelino Perelló Valls como académico de la máxima casa de estudios por promover a través de la UNAM la violencia contra las mujeres.