Yarrington rechaza extradición ante Tribunal de Apelaciones de Florencia

ROMA, (apro).— Al comparecer este miércoles en su primera audiencia ante el Tribunal de Apelaciones de Florencia, el exgobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington rechazó “consentir” su extradición tanto a México como a Estados Unidos.

“Se negó a consentir la extradición. Y dijo que no sabe nada de procedimientos de inculpación en su contra en Estados Unidos”, indicó Laura Innocenti, una de sus abogados, en declaraciones concedidas a Apro.

Según Innocenti, durante la audiencia los jueces italianos hicieron a Yarrington algunas preguntas básicas sobre su identidad, a lo que le siguió la pregunta sobre si aceptaba ser extraditado.

De acuerdo con la abogada, Yarrignton declaró que la investigación en su contra respondía a motivos políticos y que “la oposición orientó información sobre noticias en su contra a raíz de su importante puesto político”.

El hecho de que Yarrington haya rechazado ser extraditado alarga los tiempos de ese procedimiento, precisó el procurador general de Florencia, Marcello Viola. “Si hubiera dicho que sí, eso habría facilitado todo”, indicó Viola.

Innocenti comentó que de momento sólo existe un breve sumario sobre el caso de Yarrington en manos de los jueces de Florencia, por lo que se espera que todas las partes involucradas envíen en los próximos días los documentos necesarios para conocer en detalle el caso.

“Estados Unidos tiene un tiempo máximo de 45 días para enviar la documentación que posee (del caso). Con base en ella se desarrollará la petición de extradición”, indicó la letrada. “De momento, no se conocen bien los hechos, ni los lugares. Falta información”, agregó.

Innocenti comento que durante la audiencia Yarrington explicó que abandonó Estados Unidos debido a que su visa había caducado y no le fue renovada. “Él no se fugó de Estados Unidos; se tuvo que ir porque no le renovaron el visado. Esto tiene que ser claro”, precisó.

“Después de eso, estuvo en varios países europeos y últimamente en Italia”, añadió.

Secretismo

Según fuentes que conocen el caso y el funcionamiento de la justicia florentina, en las últimas horas el caso de Yarrington es objeto de hermetismo, lo que ha aumentado la tensión en las aulas de los despachos judiciales de Florencia.

Un testigo comentó a Apro que el Ministerio de Exteriores de Italia llamó a ese tribunal para pedir que el caso se maneje con discreción, algo inusual en este país.

Al mismo tiempo, cada vez más se insinúa la posibilidad de que sea el ministro de Justicia de Italia, Andrea Orlando, quien tenga, en la práctica, la última palabra sobre el caso.

La misma fuente también explicó que el documento apócrifo que Yarrington usaba en Italia, y que utilizó para tratar de evadir a los policías que lo detuvieron, sería un carnet de conducir con la matrícula R00296529, otorgado por las autoridades mexicanas el 25 de septiembre de 2008. El nombre que aparece en dicho documento es José Ángel Márquez Pérez.