Enfermeras del Hospital de la Mujer en Chiapas anuncian fin de huelga de hambre

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- A 10 días de que enfermeras del Hospital de la Mujer “Doctor Rafael Pascacio Gamboa” de esta capital iniciaron una huelga de hambre, este jueves por la mañana pondrán fin a su protesta, aunque mantendrán su plantón y el paro de labores hasta que el gobierno estatal responda a las demandas del movimiento sindicalista.

En conferencia de prensa en la que dieron el anuncio estuvo presente el secretario general de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, quien les ofreció una disculpa pública por verse obligadas al ayuno para hacerse escuchar.

Dijo que el gobierno estatal cumplirá con todos y cada uno de los acuerdos planteados por los trabajadores inconformes.

María de Jesús Espinosa de los Santos, una de las nueve enfermeras en huelga de hambre desde el pasado lunes 3, dijo que al cumplirse 11 días del ayuno pondrán “un receso” a esta protesta y darán de plazo el 20 de abril para que el gobierno estatal cumpla con su palabra empeñada en una minuta de acuerdo firmada.

Con el respaldo de 30 años de servicio en el sector salud, aclaró que levantar la huelga de hambre no es desistir de la lucha social que iniciaron desde enero pasado en el mencionado hospital y otros centros de trabajo en el Chiapas. Por el contrario, dijo, es dar una señal al gobierno para que haga lo que le compete.

Historial de deficiencias: Frayba

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C (Frayba) dijo que ha documentado la grave crisis del sistema de salud en Chiapas, que pone en riesgo la vida de las enfermeras que decidieron evidenciar la situación que trata de ocultar el gobierno de Manuel Velasco Coello.

Y las enumeró: “la falta de medicamentos, insumos médicos, de laboratorio, vacunas, material de curación, instrumental, equipo médico y su mantenimiento; la carencia en brindar un servicio digno a la población; la afectación a sus derechos laborales, pago de prestaciones; así como denunciar la corrupción y desvió de recursos de la Secretaría de Salud de la entidad, presidida por Francisco Ortega Farrera, responsable directo de la mala administración”.

La organización civil aseguró que las enfermeras en protesta reclaman la falta de pago de las cuotas del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) y del Fondo de Ahorro para el Retiro (SAR-FOVISSSTE).

Agregó que la crisis del sistema de salud en Chiapas es “un problema histórico y estructural, que ha afectado no sólo a las y los trabajadores de este sector, sino sobre todo a las personas que acuden a los hospitales y clínicas del estado en busca de atención médica, situación que se ha agravado al máximo, siendo que los trabajadores de la salud no pueden realizar su labor por no tener lo mínimo indispensable para la atención hacia la población”.

Según el Frayba, al menos desde el año 2014 integrantes del sistema de salud chiapaneco denunciaron la falta de condiciones para trabajar y dar un servicio de salud adecuado a la población. De hecho, detalló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en materia de servicios de salud en la cuenta pública del estado en el año 2015.

Para 2016, igual que en años anteriores, –concluyó– se realizaron diferentes acciones de protestas de trabajadores de hospitales y clínicas de salud del estado “exhibiendo la crisis en que se encontraban los centros hospitalarios: falta de instrumentos de trabajo, de insumos, de ropa hospitalaria, falta de medicamentos básicos, falta de higiene y condiciones insalubres para las y los pacientes y familiares que les acompañan, entre otras situaciones laborales”.