Consejo de la OPAQ analiza presunto ataque con armas químicas en Siria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) realizó este viernes una sesión especial para examinar el presunto ataque con ese tipo de armas en Khan Sheikhum, al sur de la provincia siria de Idlib, donde más de 80 personas murieron.

Durante el encuentro, el director general de la OPAQ, Ahmet Üzümcü, informó al Consejo sobre las acciones inmediatas adoptadas por el secretariado técnico de la Organización para analizar la información disponible.

En un comunicado, afirmó que la evaluación preliminar indica que hay indicios creíbles de que hubo un ataque químico en esa localidad siria, el pasado martes 4.

Üzümcü también se refirió al trabajo que ha realizado la Misión de Búsqueda de Hechos (FFM, por sus siglas en inglés), que se ha concentrado en la investigación del incidente y en la recolección de muestras que han sido enviadas para su análisis a laboratorios de la Organización.

También te recomendamos EU montó historia de armas químicas para atacar Siria: Bashar al-Assad

El director general reiteró su llamado a todas los Estados parte a que compartan sin dilación con el secretariado cualquier dato que consideren relevante, para que la Misión de Búsqueda de Hechos pueda completar su trabajo dentro de las próximas dos o tres semanas.

Üzümcü afirmó que los expertos de la OPAQ son conscientes del significado de la tarea que se les ha asignado y confió en que la cumplirán de una manera imparcial y profesional, utilizando todos los recursos técnicos disponibles.

Según el comunicado, la reunión de los 41 miembros del Consejo Ejecutivo de la OPAQ fue suspendida y se reanudará la semana próxima para continuar las discusiones sobre el incidente.

No se hizo alusión a la solicitud de Rusia, que demanda que la Misión de Búsqueda de Hechos esté conformada sobre una base geográficamente balanceada y que la recolección de evidencias no se haga de manera remota, sino in situ.