“Landrú y la mano del comandante Aranda”, últimas funciones en El Galeón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una apuesta por el cabaret, el musical, el humor, pero también la crítica a los “monstruos” de la sociedad se puede apreciar en la puesta Landrú y la mano del comandante Aranda, textos escritos por Alfonso Reyes, que culmina este fin de semana su temporada en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque (CCB).

El montaje tiene sus dos últimas funciones este sábado 15 a las 19:00 horas y domingo 16 a las 18:00, y posteriormente viajará a Monterrey, Nuevo León, para presentarse el 30 y 31 de mayo.

La obra que a su vez rinde homenaje a Rafael Elizondo, Juan José Gurrola y Reyes, este último autor de esos textos, es dirigida por Marta Verduzco, actriz de número de la Compañía Nacional de Teatro, y quien formara parte del elenco original de actrices del polémico montaje que dividió a intelectuales hace más de 50 años.

Landrú y la mano del comandante Aranda conjunta dos textos: por una parte La mano del comandante Aranda, una narración y juego cargado de humor sobre una mano amputada, como la del general Obregón, que posee vida propia.

Mientras que la opereta de Landrú se basa en el contexto criminal que rodeó a Henri Désiré Landru, un asesino serial de mujeres ejecutado en 1922.

El elenco de esta obra, además de la propia Verduzco, incluye a Rocío Leal, Patricia Madrid, Gabriela Núñez, Azalia Ortiz, Pilar Padilla, Violeta Sarmiento, Amanda Schmelz, y Roberto Soto, elenco estable de la CNT. La música en vivo de Carlos Pacheco, Edwin Tovar, Pablo Ramírez y Miguel Sandoval; diseño de escenografía e iluminación de Gabriel Pascal; dirección musical y arreglos de Alberto Rosas; coreografía, de Norma Yolanda López; vestuario, de Sabina Aldana, y maquillaje y peinado de Maricela Estrada.

Asimismo, apoyo por parte del laboratorio vocal para artistas escénicos, impartido por Hernán del Riego, y transcripción de partituras de Analí Sánchez Neri.

Al respecto, Verduzco comentó sobre el Landrú de esta versión:

“Sin duda Soto interpreta a un Landrú maravilloso, es un gran actor de la compañía cuyos trabajos siempre me he admirado por su disciplna y disposición, trabajé con él en El malentendido, por ejemplo, y aunque era un papel pequeño, pude ver su preparación. Recuerdo que cuando trabajaba en esta puesta el maestro Luis de Tavira me sugirió varios nombres pero yo lo ubiqué a él como Landrú desde un principio, es un actor fántástico, y la gente lo percibe inmediatamente”.

Sobre la obra la calificó como “una oportunidad y una delicia, pues a diferencia de la primera en la Casa del Lago, que fue más modesta, busqué que ésta fuera más vistosa, entretenida, tiene el doble de actores y un respaldo en elementos como la coreografía y la música en vivo”.

Por su parte, la coreógrafa Norma López Contla abundó sobre Landrú como un tema social y actual en el país, en referencia a la violencia y los feminicidios:

“No podemos hacer a un lado la realidad del país y es increíble que a tanto tiempo de distancia esta puesta tenga tanta o más vigencia que en su momento, la obra llama la atención por Landrú, quien fue un feminicida, pero también por la pluma de Reyes, quien va más allá al ofrecer una instrospeccion del personaje, y a su vez la puesta como una remembranza del cabaret.

“La gente no sale con mal sabor de boca, sí se divierten, pero también los hace pensar, creo que sales con los sentimientos ‘tocados’. Hay una frase en La mano del comandante Aranda que dice ‘las costumbres hacen familiares los monstruos’, y es justo lo que vivimos con tanta violencia, no nos podemos ni debemos acostumbrar”.

–¿Qué retos enfrentó como coreógrafa?

–Más que un reto fue un enriquecimiento en muchos sentidos, porque no es lo mismo decirle lo que que quieres en escena a una bailarina que a una actriz, el manejo del peso, la mirada, ciertos movimientos, mi labor la sentí como ayuda a las actrices para que se sintieran tranquilas y plenas mientras realizaban su labor para que su trabajo no se viera afectado por la coreografía, en verdad fue enriquecedor porque también son gente profesional.

Landrú y la mano del comandante Aranda se escenifica en el Teatro El Galeón desde el 22 de marzo a este fin de semana en funciones de sábado a las 19:00 horas y domingo a las 18:00.