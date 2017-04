Madre de menor acusa al padre de sustracción en Naucalpan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pasado 11 de febrero, Karina Valencia Todd le entregó a Jesús Christian Carranza Gutiérrez el hijo que tuvo producto de un noviazgo de apenas cuatro meses, como parte de la custodia compartida del menor, pero a la fecha no se lo ha regresado.

Aunque tiene miedo de que le puedan “hacer algo” a ella o a su familia, la mujer tomó valor para denunciar el caso en Naucalpan, donde ella vive y en Atizapan, donde habita el padre “junior” de su hijo, de apenas un año de edad.

En la carpeta de investigación TLA/DGL/LTL/104/030822/17/02 se pide al Comisario de la Policía Ministerial del Estado de México o Jefe de Grupo de Investigaciones de Naucalpan que “designe elementos a su cargo para que intervengan en el hecho delictuoso de sustracción de hijo y lo que resulte”, en agravio de Karina Valencia y del menor y en contra de Carranza Gutiérrez. La orden incluye la búsqueda y localización de éste último y del niño.

La queja fue firmada por Yaraxóchitl Sierra Torres, agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Del caso se derivó la activación de la Alerta Amber número AAEM/718/2017. El caso está reportado como extraviado en la colonia Lomas de las Fuentes, en Naucalpan de Juárez.

“Empezamos una relación en mayo de 2014. A los cuatro meses me embarazo, en septiembre de ese año, pero yo ya había terminado mi relación con él porque es una persona autoritaria y muy agresiva. Entonces, yo termino con él y al mes me entero que estaba embarazada”, señaló Karina en entrevista con Apro.

La mujer contó que avisó a Jesús Christian “por moral” que iba a ser papá. Le dijo que si se quería hacer cargo o no, ella no tenía problemas. El accedió. Y aunque nunca vivieron juntos, durante su embarazo ella sufrió violencia de parte del señor.

“Me mandaba mensajes diciéndome que abortara porque no era su hijo. Que si era su hijo me lo iba a quitar y a los tres meses de nacido me intenta quitar a la fuerza a mi bebé. Rompió la reja de mi casa, forcejeó la puerta. Puse una predemanda por internet que no se siguió. Cuando me lo intenta quitar yo lo registro como mamá soltera”, añadió.

Sin embargo, desde que lo registró bajo ese estado civil se agravaron las amenazas. “Me dijo decía que me iba a matar, que le iba a hacer algo a mi familia si yo no accedo”, indicó.

Al paso de los días, la familia seguía viendo al bebé y cuando cumplió ocho meses, ella otorgó el reconocimiento de paternidad, pero por amenazas.

“Cuando cumple un año mi hijo peleamos por el bautizo y el cumpleaños. (El padre) estaba molesto por eso. Entonces, voy a levantar un convenio por las faltas de respeto que recibía y por los horarios tan inadecuados en que iba a ver al bebé: a las 11 de la noche, a las 10 de la mañana o no iba los fines de semana cuando se iba de viaje. Nació, pagó el hospital y después ya no se hizo cargo de su hijo”, comentó la madre.

Cuando los padres fueron citados en el DIF para firmar el convenio de paternidad, Jesús Christian dijo a Karina que no quería nada porque ya había demandado la guarda y custodia. Sin embargo, el juez le negó esa petición.

Por el contrario, a ella se la dio de manera provisional, mientras que a él le otorgó el permiso para verlo sólo una vez durante el fin de semana, bajo el régimen de convivencia.

“El día que lo sustrajo, le dijo: ‘despidete de tu mamá, no sabes a dónde te voy a llevar”, recordó la madre. Destacó que el padre de su hijo no trabaja, sino que “es un junior”.

“A mi me da pavor en qué riesgo puedan poner a mi hijo y lo que me pueda pasar a mí. Porque desde que se lo llevó he recibido dos llamadas. El 23 de febrero, porque levanté la Alerta Amber él me marca diciendo que quite eso. Le decía que me regresara a mi hijo y me decía que no lo haría hasta que la quite. Después, más tranquilo me lo pide, pero no me quiere regresar al bebé”, agregó.