Grupo armado incendia bar en Ixtapa; el fuego se propaga a otros seis y a una casa

CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- Un grupo armado incendió esta madrugada el bar La Malkerida y el fuego alcanzó a otros seis establecimientos y una casa particular, ubicados en pleno corazón turístico del balneario de Ixtapa, en la región de la Costa Grande de la entidad.

El siniestro, que consumió totalmente tres inmuebles y provocó daños parciales en cinco más, exhibió la falta de equipo y personal para sofocar incendios en este destino turístico donde abundan hoteles, condominios y centros comerciales, pero no existe una estación de bomberos.

Incluso, personal de protección civil y bomberos de los municipios vecinos de La Unión y Petatlán, tuvieron que acudir a Ixtapa para ayudar a sus homólogos de Zihuatanejo, ante la incapacidad para enfrentar este tipo de atentados, indican reportes oficiales.

Los informes refieren que cerca de las 3:20 horas se reportó un incendio que comenzó en el bar La Malkerida, lugar que se encontraba cerrado porque la semana pasada fue clausurado por autoridades municipales, luego de que un grupo armado atacó el antro y asesinó a cuatro personas y tres más resultaron heridos.

Debido a que el techado del bar La Malkerida es una palapa de palma, el fuego se extendió rápidamente a otros siete establecimientos, donde solo se reportaron daños materiales y terror entre turistas que presenciaron el siniestro.

Los reportes oficiales refieren que los bares La Malkerida, así como el canta bar Kopados y la boutique To Late, presentan pérdida total.

Mientras que sufrieron daños parciales, los bares Arenas; Litros; The Beachcomber y The Generals Bar, así como dos habitaciones de una casa particular.

El informe oficial indica que hasta el momento se desconocen las causas que provocaron el incendio, “pero se cree que inició en la palapa central del bar La Malkerida”, señala textual.

No obstante, versiones de turistas que fueron testigos presenciales refieren que el incendio fue provocado por un grupo de sujetos armados que atacaron nuevamente el bar La Malkerida, ahora quemando el establecimiento.

Actualmente, dos grupos delincuenciales disputan a sangre y fuego el binomio turístico de Ixtapa-Zihuatanejo, considerado como una plaza estratégica en la geografía del narco en Guerrero.

A pesar de la brutal ola de violencia que se vive en Ixtapa, el gobernador Héctor Astudillo Flores y funcionarios de los tres niveles promocionan en redes este destino turístico como un lugar “apacible, seguro y familiar”.