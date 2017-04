Lo que viene será peor: subcomandante Galeano

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- El subcomandante Galeano, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), llamó a cerrar filas y “luchar todos en colectivo” porque lo que viene no es ni remotamente el punto más álgido de lo que hasta ahora se ve.

Al terminar el seminario de reflexión crítica Los muros de capital, las grietas de la izquierda en las instalaciones del Cideci-Unitierra de San Cristóbal de las Casas, Galeano envió un mensaje vía video en el que expuso que es urgente luchar todos juntos porque “lo peor está por venir y las individualidades por muy brillantes y capaces que se sientan no podrán sobrevivir si no es con otros, otras”.

“El zapatismo como pensamiento libertario no reconoce a los ríos Bravo y Suchiate como límites de su aspiración de libertad”, ya que su lema de “para todos todo, no reconoce fronteras”, pues “la lucha contra el capital es mundial”, dijo Galeano.

Indicó que la lucha de los originarios no puede ni debe de circunscribirse a México, debe de alzar la mirada, el oído y la palabra e incluir todo el continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego.

En su videopresentación, Galeano señaló que es urgente luchar, pero “en colectivo es mejor que en lo individual; no puedo explicarles científicamente por qué y tienen todo el derecho de acusarme de esotérico o de algo igualmente horrible. Lo que hemos visto en nuestro limitado y arcaico horizonte es que el colectivo puede sacar a relucir lo mejor de cada individualidad.

“No es que el colectivo te haga mejor y la individualidad te haga peor. No. Cada quien es quien es: Un complejo manojo de virtudes y defectos, lo que sea que signifiquen unas y otros pero en determinadas situaciones afloran las unas o los otros. Prueben aunque sea una vez, no les va a pasar nada. En todo caso, si son tan maravillosos como se conciben a sí mismo, entonces reforzarán su posición de que el mundo no los merece, pero tal vez encuentren dentro de ustedes mismos habilidades y capacidades que no sabían que tenían”, agregó Galeano.

Abundó: “Prueben, total, si no les gusta siempre pueden volver a su cuenta de Twitter, a su muro de Facebook y desde ahí seguir diciéndole al mundo entero lo que debe de ser y hacer”.

“Nosotras, nosotros, hemos visto cómo el trabajo colectivo no sólo ha permitido la supervivencia de los originarios a varias tormentas terminales, también avanzar cuando son comunidad y desaparecer cuando cada quien ve por el bienestar propio e individual”, mencionó ante los simpatizantes y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.

En lo que se refiere a las comunidades indígenas zapatistas, continuó: “El trabajo colectivo no lo llevó el EZLN, tampoco el cristianismo; ni Cristo ni Marx tuvieron que ver con el que en momentos de peligro frente a amenazas externas, y también para las fiestas, la música y el baile la comunidad en territorio de los pueblos originarios se hace un solo colectivo.

“Yo les recomendaría que aprovechen lo que va a hacer el Congreso Nacional Indígena (CNI) a partir de mayo de este año. Esperamos de veras que el CNI cumpla su propio mandato y no caiga en la búsqueda de votos y de cargos, sin que lleve el oído hermano para quien abajo es dolor y soledad, que lo alivie con el llamado a la organización”.

Expresó que “el andar de estas compañeras y compañeros va a hacer visibles, barrios, comunidades, tribus, naciones, pueblos originarios. Acérquense a ellos, a ellas, a los indígenas, abandonen si pueden la lente del antropólogo que los ve como bichos raros y anacrónicos, deje de lado usted la lástima y la posición de misionero evangelizador que les ofrece salvación, ayuda, conocimiento. Acérquese como hermana, hermano, hermanos, porque cuando llegue el tiempo en que nadie sepa a dónde ir esos originarios, los que hoy son despreciados y humillados, sabrán a dónde el paso y la mirada, sabrán el cómo y el cuándo. Sabrán en suma responder a la pregunta más urgente e importante en esos momentos: ¿Qué sigue?”.

Galeano afirmó que cuando el presidente Donald Trump “habla de recuperar las fronteras de Estados Unidos dice que es la de México pero la mirada del finquero apunta al territorio del mapuche”, por lo que “la lucha de los originarios no puede ni debe de circunscribirse a México (…)

“Cuando en la voz del subcomandante Moisés decimos que el mundo entero se está convirtiendo en una finca y los gobiernos nacionales en capataces que simulan poder e independencia cuando el patrón se ausenta, no sólo estamos señalando un paradigma con consecuencias para la teoría, también estamos señalando un problema que tiene consecuencias prácticas para la lucha, y no nos referimos a las luchas grandes, las de los partidos políticos y los movimientos sociales sino a todas las luchas”, añadió.

Sostuvo que “entre las opciones nuestra posición ha sido y es clara: No hay capataz bueno pero entendemos que alguien haga la mayoría de las veces, como terapia de consuelo, una diferenciación entre los malos y los peores. Ok. Quien poco hace con poco o nada se conforma, pero ellos deberían de tratar de entender que quien arriesga todo, todo quiera y para nosotros, nosotras zapatistas, el todo el la libertad. No queremos elegir entre un patrón cruel y uno bondadoso, simple y llanamente no queremos patrones”.

Quien estuvo los tres días en el seminario Los muros del capital fue el subcomandante insurgente Moisés, quien habló de los migrantes y la migración rumbo a Estados Unidos y la criminalización de la que son víctimas ahora por Donald Trump.

“Los migrantes no se fueron porque quisieron sino porque ya no pudieron estar en su finca, mejor conocida como país”, expuso Moisés, al reiterar su apoyo a los que han emigrado a los Estados Unidos debido a la pobreza y violencia en su lugar de origen.

Dijo que los migrantes no tienen otra opción que ir allá a donde los explotan, reprimen y despojan como en una finca de hace 100 años.

“Hay que apoyar a quienes nos apoyaron. Nos toca ahora decirles que luchen con resistencia y rebeldía”, explicó Moisés, el por qué se solidarizan con la sociedad discriminada y explotada.

[email protected] nos ayudaron hace 23 años después de nuestro levantamiento, abundó el vocero zapatista e informó que apoyarán a las y los migrantes en la Unión Americana con los ingresos de la venta de 3 mil 791 kilos de café.

El indígena zapatista convocó nuevamente a la sociedad a organizarse porque “el enemigo capitalista no va dejar que el pueblo mande.

“El enemigo no va a negociar y decir: te voy a medio explotar”, puntualizó el subcomandante.

“Necesitamos ayudarnos entre los de abajo, para demostrar que no necesitamos a los que dan apoyo condicionado”, agregó Moisés en referencia al gobierno y partidos políticos. “Hay que reorganizarnos, reeducar lo que ya creíamos que estaba educado”, convocó.

Además del historiador Carlos Aguirre Rojas, con su ponencia Situación de América Latina, vista desde abajo y a la izquierda, estuvieron en el seminario Paulina Fernández, Magda Gómez, Alicia Castellanos, Luis Hernández Navarro, entre otros.