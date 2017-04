Cuauhtémoc Blanco no se esconde ante acusaciones sobre crimen de empresario: abogado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El abogado de Cuauhtémoc Blanco, Pablo Ojeda, aseguró que el alcalde de Cuernavaca está en México y no se esconde, luego de que se diera a conocer que José Fierro Escobar, acusado por la Fiscalía local de asesinar al empresario organizador de la Feria Cuernavaca 2017, fue vinculado a proceso y en audiencia declaró que el “Cuau” le pagó para cometer el homicidio.

El representante legal del exfutbolista recordó que estaban en una reunión de seguimiento de los temas legales que involucran al alcalde de Cuernavaca, cuando ocurrió el asesinato de Juan Manuel García Bejarano.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el litigante sostuvo que, producto de la descomposición que se da en la capital de Morelos, Cuauhtémoc Blanco ha insistido “en la intervención de las fuerzas federales, a través de la Policía Federal, de manera temporal y subsidiaria en Cuernavaca, hasta que se normalice esta situación”.

Sobre la declaración del detenido, presunto autor material del homicidio de Juan Manuel García Bejarano, quien dijo que Blanco y un “güero español” le pagaron 200 mil pesos por la muerte del empresario, dejando pendiente un millón de pesos más, Ojeda aseguró que “esto es increíble, aún para los estándares como se las están gastando en el gobierno de Morelos”.

Recordó que el sábado, dos días después del homicidio, “nos enteramos por un periodista cercano al grupo de Cuauhtémoc que había presión en la Procuraduría hacia este detenido, donde le ofrecían una serie de beneficios para que involucrara a Cuauhtémoc”, acto que calificó como “increíble, porque conozco al fiscal (Javier Pérez Durón) y me parece un hombre honorable”.

A pregunta expresa de dónde está Cuauhtémoc Blanco, el abogado sostuvo que el alcalde de Cuernavaca, a pesar de las recomendaciones de que no regresara, “ya está de regreso en México (…) Dijo: ‘yo no me escondo como otros, no tengo ningún temor de regresar a mi país y enfrentar, como lo he hecho, cualquier cosa que se venga’”.

Detalló que esta mañana el exfutbolista está atendiendo algunos asuntos en la Ciudad de México y, por la tarde, estará de regreso en la capital morelense, donde tendrán una reunión.