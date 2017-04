Vázquez Mota pide a Del Mazo y AMLO “aclarar sus vínculos” con Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, emplazó a su contendiente priista, Alfredo del Mazo, y al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a aclarar sus vínculos con el exgobernador Javier Duarte, capturado en Guatemala.

Según ella, no basta con la detención de Duarte, sino que deben responderse tres preguntas en torno a la “red de complicidades que construyó este oscuro personaje que ya forma parte de la historia de Veracruz y de México”.

La panista, colocada por la mayoría de las encuestas en tercer lugar de preferencias electorales, formuló enseguida las tres preguntas, una de ellas referida a la acusación que hizo el gobernador de Veracruz, el panista Miguel Angel Yunes, contra López Obrador, en el sentido de que recibió recursos de Duarte:

“¿Quiénes se beneficiaron por la red de complicidades de Duarte y, por lo tanto, permitieron su fuga? ¿Por qué López Obrador no ha explicado el dinero que recibió de Duarte e, inclusive, lo defiende? ¿Cuánto del dinero robado de Duarte proviene de Banobras de cuando Alfredo del Mazo era director?”

Vázquez Mota, quien en la elección presidencial de 2012, llevó al PAN al tercer lugar, expuso que estas tres preguntas permiten reflexionar sobre el momento que vive México y hacia dónde los ciudadanos libres quieren que transite el país: con más de lo mismo o generar más que un cambio.

“Qué casualidad que Duarte es atrapado justo en época electoral, pero esto no les va a funcionar a la camarilla, la gente está harta y ya no les cree”, enfatizó la candidata del PAN, quien recordó que existen otros exgobernadores priistas que continúan impunes y por eso no le funcionará a los priistas para tratar de limpiar su reputación y mal nombre.

“Los ciudadanos libres reflexionamos sobre estas tres preguntas, mientras el gobierno y demás personajes involucrados deben responder por sus acciones y vínculos con ese priista de la nueva generación, que con su corrupción destruyó familias enteras y robó oportunidades a los veracruzanos. No más impunidad para él ni para sus cómplices”.

Vázquez Mota reanudó este lunes su campaña por la gubernatura del Estado de México con la visita a la fábrica de losas Cemprosa, en Tepotzotlán, donde aseguró que su gobierno no hará negocios con los empresarios ni habrá compadrazgos, como ha ocurrido durante los casi 90 años de gobiernos priistas, sino que establecerá condiciones para que sea atractivo invertir en territorio mexiquense.

“Habrá incentivos fiscales, 95% menos de impuestos para las nuevas empresas; también para quien contrate personas de más de 50 años, recién egresados, personas con discapacidad, madres de familia, créditos blandos para emprendedores y 10 mil empleos mensuales bien pagados y cercanos a sus casas”.

La panista aseguró que su gobierno no será competencia de los empresarios, como ocurre en los gobiernos priistas que hacen negocios con sus amigos y que el Estado de México será una potencia económica, con Estado de derecho y oportunidades para todos.

Al recordar que con los gobiernos priistas “uno de cada dos mexiquenses vive en la pobreza”, Vázquez Mota dijo que su objetivo de convertir a la entidad en una potencia económica, en la que habrá incentivos fiscales para las nuevas empresas, que detonarán la generación de empleos.

“El Estado de México es un estado sin ley, sin certeza jurídica para los derechos de propiedad, donde las familias están en total indefensión”, censuró.