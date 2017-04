No hay orden de aprehensión contra Cuauhtémoc Blanco: TSJ y gobierno de Morelos

CUERNAVACA, Mor. (apro).- La titular del Poder Judicial de Morelos, María del Carmen Cuevas, negó que algún juez haya liberado una orden de aprehensión contra el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo, luego de las acusaciones que hizo en su contra el presunto homicida del empresario de la Feria Cuernavaca 2017.

En ese contexto, el gobernador, Graco Ramírez, reapareció en la entidad, luego de sus giras por China y Estados Unidos. No obstante, lo hizo en una Plaza de Armas rodeada de vallas metálicas y sin responder las preguntas de la prensa sobre la polémica con el exfutbolista ni sobre la violencia en general que se mantiene en la entidad.

La que sí habló del tema fue la magistrada Cuevas López, quien puso fin a las versiones difundidas el fin de semana:

“En el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no existe ningún tema con eso, no hay ninguna orden de aprehensión contra el alcalde” Blanco Bravo, aseguró en entrevista en el marco de la conmemoración del 148 aniversario de la creación del estado de Morelos.

También te recomendamos Cuauhtémoc Blanco no se esconde ante acusaciones sobre crimen de empresario: abogado

Y es que el jueves pasado circularon diversas versiones en el sentido de que el detenido como presunto asesino material del empresario morelense Juan Manuel García Bejarano, organizador de la Feria Cuernavaca 2017, el pasado 6 de abril, fue contratado por terceros.

Entre éstos estaría, según las versiones, el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo. El edil desmintió esa misma noche las acusaciones y responsabilizó al gobierno de Graco Ramírez de alentar campañas mediáticas y políticas en su contra.

Sin embargo, el viernes 14 de abril corrieron versiones en el sentido de que la Fiscalía local había solicitado órdenes de aprehensión contra el alcalde y otros más.

Cuauhtémoc Blanco ha solicitado en dos ocasiones a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga las investigaciones del caso de García Bejarano para “evitar que las instituciones de Morelos las manejen de forma manipulada”, pues dijo que el gobierno del estado “tiene cooptadas a las instituciones”.

En respuesta, el gobierno de Morelos informó en un comunicado de prensa que el propio Graco Ramírez “acordó con el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, la coadyuvancia entre la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en la investigación”.

Por ello, a partir de este lunes “el fiscal del Estado de Morelos, Javier Pérez Durón, y Alonso Israel Liras Salas, subprocurador especializado en Investigación de Delincuencia Organizada, se reunirán para analizar líneas de investigación de este lamentable hecho”.

La orden fue confirmada este lunes a la prensa por el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina. Agregó que habrá un proceso de investigación de manera conjunta y fue enfático al descartar que será la PGR la que asuma el control de las diligencias.

Niegan que presunto homicida era policía

En tanto, en redes sociales circuló la imagen de José Fierro, imputado por el asesinato del empresario, acompañada de otra fotografía en la que aparece un hombre parecido, pero identificado como integrante del Mando Único. Con esos dos cuadros, comenzó una “guerra de acusaciones” entre autoridades, ante la sospecha de que el imputado sea policía de Morelos en activo.

Ante estos hechos, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) rechazó que el imputado sea o haya formado parte de las filas de la policía estatal o municipal en la entidad. Aclaró que “dicha información es falsa y perversa, ya que trata de denostar el esfuerzo que se realiza en esta institución”.

En un comunicado, agregó: “La persona de referencia no es elemento de la CES, no figura en ninguna base de datos del personal de Recursos Humanos ni en listados nominales de Plataforma México, por lo que no es ni ha sido policía. Respecto a la matrícula 54857945 que aparece en la imagen, no hay coincidencia con ningún identificativo ni tampoco corresponde a algún número de IMSS, clave de empleado o número de tarjeta de personal de la CES. Lo anterior puede consultarse a través del acceso a la información pública del Gobierno del Estado”.

Graco evade a la prensa

Con esta polémica en el estado, el gobernador Graco Ramírez reapareció en Morelos, luego de sus giras por China y Estados Unidos. En un acto que pretendió ser público, se presentó en la Plaza de Armas totalmente protegida por vallas metálicas. El motivo: conmemorar el 148 aniversario de la creación del estado de Morelos.

Al finalizar, el perredista pasó cerca de la prensa que le lanzó distintas preguntas. Sin embargo, arreció el paso rumbo al Palacio de Gobierno sin inmutarse.

El mandatario estatal mantuvo el gesto duro mientras los reporteros le preguntaban sobre la violencia en Morelos, el conflicto con Cuauhtémoc Blanco y las vallas que rodeaban la plaza.

“Gobernador, hace dos años que no habla con la prensa de Morelos. Una de sus promesas de campaña era que cada lunes habría conferencia de prensa, ¿qué pasó?”, le preguntaron. No respondió.

Solamente uno de los funcionarios que lo acompañaba respondió: “Eso no es tema, por favor. Eso no es parte del tema”. Pero siguieron las preguntas:

“Gobernador, nuevamente un evento en medio de vallas. ¿Ya le gustaron las vallas al gobernador de los muros?”. La respuesta fue la misma, el silencio.

“¿No permite que se le acerque la gente, gobernador?”, se le inquirió de nueva cuenta, mientras sólo volteó y algo le comentó a uno de sus colaboradores.

“Mutis gobernador, es un mandatario que no da la cara a la prensa”, fue lo último que escuchó antes de perderse en medio de los arcos de Palacio de Gobierno, pasando justo a un lado de la ofrenda de las víctimas que se acumulan en su administración. Al fondo se escuchaban los acordes de la vieja canción popular “De Morelos es mi chata”.

Previo a este fortuito encuentro con la prensa, Ramírez Garrido se refirió –aunque sin mencionarlo– al obispo Ramón Castro Castro, con quien mantiene un conflicto. Al recordar que Morelos lleva el nombre de uno de los héroes más importantes de la gesta heroica por la Independencia de México, aseguró: “Morelos era un liberal que luchó por el Estado laico, incluso fue excomulgado”.

En su arremetida contra los que considera sus enemigos, a Graco Ramírez no le importó que en los Sentimientos de la Nación, José María Morelos y Pavón haya definido que el país debería conservar la religión católica como única aceptada. Luego de declarar a México “libre e independiente de toda otra nación”, escribió el prócer: “La religión católica será la única sin tolerancia de otra”.

Más tarde, el gobernador entregó el reconocimiento venera “José María Morelos” a varios personajes, entre ellos, al historiador Enrique Krauze.

Pasado el mediodía, también oficializó cambios en su gabinete. Como se había rumorado desde el fin de semana, Gabriela Gómez Orihuela dejó la Secretaría del Trabajo. En su lugar, llegó el exlíder del Partido Nueva Alianza en Morelos, actual diputado local, Francisco Santillán Arredondo, quien pidió licencia al cargo por la mañana y a las 13 horas tomo posesión.

En su defensa, aseguró que llega al puesto “para seguir cumpliendo mi compromiso con la ciudadanía”. Su partido se deslindó de la responsabilidad, es una decisión “personalísima”, dijo.

También hubo relevo en el Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, cuya nueva titular es Paulina Trade.