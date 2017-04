“PRIAN buscará que Javier Duarte enlode a Morena”, advierte López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La pasada Semana Santa fue “la de los Judas” de la política mexicana, consideró el presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, luego de las detenciones de los exgobernadores priistas Tomás Yarrington, de Tamaulipas, y Javier Duarte, de Veracruz.

En un video de 7:37 minutos, el político tabasqueño señaló que aunque el caso más sonado fue el de Duarte de Ochoa, “el gobernador corrupto de Veracruz”, la gente sabe por qué lo detuvieron.

“Pensamos igual que la gente, que es una maniobra política porque hay elecciones en puerta, tanto en Veracruz como en el Estado de México, y están muy nerviosos los de la mafia en el poder”, aclaró.

Luego resaltó que tanto PRI como PAN “están cayendo” en las preferencias electorales. “El PRIAN está en picada, y Morena está creciendo mucho. Entonces tomaron la decisión de detener en estos momentos a Duarte para buscar enlodar a Morena, hay que tener en cuenta que Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador también corrupto de Veracruz, llegó a declarar que nosotros protegíamos a Duarte porque le daba dinero a Morena. Incluso que me daba dinero a mí, y no es cierto”, recordó.

También consideró que están usando “una máxima de la política”, la cual afirma que “la calumnia cuando no mancha, tizna”. Por eso, indicó, Yunes Linares declaró que “ya cumplió con la detención de Duarte, porque piensa que con eso se va a fortalecer él y el PAN”, alertó.

“Es decir, ya va ese propósito de perjudicar a Morena, de enlodar a Morena con la detención de Duarte. Nosotros no tenemos ninguna relación con Duarte”, sostuvo.

Al contrario, consideró que la candidata panista Josefina Vázquez Mota en la entidad mexiquense no tiene “autoridad moral” para hacer ese tipo de declaraciones, pues “está demostrado” que el presidente Enrique Peña Nieto le dio mil millones de pesos para su fundación después de la elección de 2012, “y no la calumnia de que Duarte le dio dinero a Morena”.

El excandidato presidencial señaló que los ataques a Morena se originan porque va a la cabeza en las preferencias electorales del Estado de México y Veracruz.

“Están desesperados y están con esta treta y no lo van a lograr. Ahora que detienen a Duarte, amigos nuestros de las redes sociales empiezan a preocuparse porque se piensa que van a utilizar a Duarte para que declare en contra de nosotros y van a salir a decir que le dio dinero a Morena. No se preocupen por eso, porque no es verdad”, atajó.

Por el contrario, pidió que “ojalá que Duarte hable y diga cómo le entregó a Peña dinero para la campaña en 2012, y luego Peña se alió a Yunes Linares y a Felipe Calderón para tener ese acuerdo de frenar, de detener a Morena”, reveló.