“Temo por mi vida y la de mi familia, pero sigo firme”: Cuauhtémoc Blanco

CUERNAVACA, Mor. (apro).- El alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que teme por su vida y la de su familia, sin embargo, dijo, seguirá luchando contra quienes pretenden desprestigiarlo y fastidiarlo.

Al término de la sesión de Cabildo, el exfutbolista respondió a preguntas formuladas por reporteros mientras avanzaba hacia su oficina.

Al interrogarlo sobre el asesinato del empresario Juan Manuel García Bejarano, organizador de la Feria de Cuernavaca 2017, que se canceló de manera definitiva por la poca afluencia, causando enormes pérdidas a los participantes, soltó:

“No me gusta hablar de lo que pasó. Yo sí tengo corazón y sentimientos. (García Bejarano) es un chavo, era un chavo. Pase lo que pase es un ser humano y los que están más afectados son sus padres. Entonces, es fuerte lo que pasó, esto no va a parar, van a seguir para involucrarme (en el crimen del empresario). Ya es demasiado, es demasiado, está preocupada mi familia”.

El pasado jueves 6, durante la cabalgata tradicional que se realiza la víspera de la inauguración de la Feria de Cuernavaca, el empresario concesionario del evento, Juan Manuel García Bejarano, fue asesinado a balazos. En el lugar fue detenido José Fierro Escobar, quien fue presentado ante el Ministerio Público.

Durante la audiencia de vinculación a proceso, el detenido rindió su declaración de forma privada, pero fuentes de la Fiscalía, el juzgado y el propio equipo que integra su defensa dijeron que el imputado manifestó que dos personas le pagaron para cometer el homicidio, y una de ellas habría sido Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Aunque el presidente municipal se ha negado a conceder entrevistas, este martes respondió a los medios de comunicación y aseguró que detrás de los señalamientos en su contra están el gobernador Graco Ramírez y su hijastro Rodrigo Gayosso, actual líder del PRD.

“Involucrarme en esto ya es demasiado. Sí temo por mi vida, por la de mi familia, pero aquí sigo. Sigo firme. Esto, al contrario, me da todavía más fuerzas para seguir luchando por estas injusticias que realmente son una aberración y una enfermedad. ¿Por qué lo hacen? Ustedes pregunten: ¿por qué chingados lo hacen?”.

Luego insistió en la importancia de que la Procuraduría General de la República (PGR) atraiga el caso para garantizar justicia para la familia del empresario. “Ojalá que la PGR agarre el caso, sola, porque aquí no hay nada. Aquí, ya lo he mencionado muchas veces, aquí estás desprotegido. El gobernador maneja todo, entonces te tienes que ir a la PGR en México y que realmente se resuelva este asunto, porque esto es un asco. Ya están jugando muy mal estos personajes”.

Durante la sesión de Cabildo, la expriista y actual regidora perredista Amelia Fernández Aguilar presentó una solicitud formal para que el alcalde abandone el cargo.

“Solicito atentamente al presidente municipal que se baje del ring, que le dedique el tiempo correspondiente a la administración municipal. Ciudadano presidente, la ciudad está abandonada. Usted se dedica a atender pleitos políticos y asuntos legales”, dijo.

Y enseguida pidió: “Si usted desea abonar más al enfrentamiento que sostiene con las autoridades, párrafo atrás mencionadas, porque eso conviene a sus aspiraciones políticas, sea honesto y considere replantear su gobierno el tiempo que le resta”.

Al preguntarle a Blanco si pedirá licencia, respondió: “¿Licencia de quién? No, yo ya estoy en el ruedo. Ya no puedo salirme, porque sería fallarle a la gente y eso no. Mi reto, ya se los dije, es seguir adelante, y para mi es un reto muy fuerte”.

–¿Hasta donde tope?

–A donde tope, yo no me voy a dejar. Ya se los he dicho, yo he sido, desde los diez años, un chavo que ha luchado y me he sacrificado.

–¿Te esperabas este nivel de política?

–Sí, pero no tanto. No a este grado. No a este pinche grado. Ellos están mal, no nosotros. (El gobernador) ha tenido muchas peleas. Ha tenido peleas con el obispo (Ramón Castro), con el rector (de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandro Vera Jiménez), con empresarios, con todo mundo. Ustedes díganme: ¿quién chingados está mal, ellos o nosotros?

–¿Algún mensaje para el gobernador?

–Que coma frutas y verduras.