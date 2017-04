Desafuero del diputado y extesorero de Duarte no será en periodo ordinario: Ramírez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tarek Abdalá, diputado federal del PRI y extesorero en el gobierno de Javier Duarte en Veracruz, no será desaforado durante el actual periodo ordinario de sesiones, advirtió el presidente de la sección Instructora, el priista Ricardo Ramírez Nieto, y aclaró que no se dejarán presionar por ningún partido político para dar celeridad al tema.

El legislador dijo que el tiempo para que entregue su dictamen sobre la procedencia o no del desafuero del diputado federal vence a finales de mayo “y estará en tiempo”.

Ante la intención de los coordinadores de otros partidos como PRD y PAN para demandar que se acelere el dictamen y, sobre todo, derivado de la detención del exgobernador y exjefe de Tarek Abadalá, Ramírez Nieto respondió tajante que no se dejará presionar por ningún partido y aclaró que mientras la sección cumpla con los tiempos que marca la ley no tiene por qué decidir antes del plazo.

“La Sección Instructora no tiene por qué verse presionada por la posición de algún partido político. La Sección Instructora tiene total independencia… Nosotros estamos dentro de los marcos temporales que establece la ley y no estamos supeditados ni vamos a acceder a una petición de un partido político cuando el tema no tiene por qué politizarse”, dijo.

Ramírez Nieto insistió: “Podrán hacer las peticiones que quieran, sin embargo, si nosotros no trastocamos la ley, estamos dentro del marco jurídico y, en ese orden de ideas, no tenemos por qué atender una petición que no está fundamentada en derecho”.

Según el presidente de la sección Instructora, no se podrán agregar nuevas pruebas contra el desafuero, pues la instrucción ya se cerró; incluso, si surgen nuevos elementos derivados de la detención y juicio contra el exgobernador o algunas que desee presentar la Procuraduría General de la República (PGR).

“Lo único que va a analizar la Sección Instructora es lo que obra en el expediente, exclusivamente. Al margen de los posicionamientos que haga la Procuraduría General de la República, el mismo gobernador de Veracruz, la Fiscalía de Veracruz, al margen de cualquier circunstancia, la Sección Instructora exclusivamente se sujetará a lo que obra en el expediente”, aseguró.

Y aclaró: “Si no están incorporados datos, como los que ustedes mencionan, no serán materia de estudio”.

“Al margen de posiciones políticas”

Ante lo “políticamente correcto” y la demanda de la ciudadanía de que ya se dictamine sobre el desafuero, el priista Ricardo Ramírez Nieto dijo que la sección actúa al margen de posiciones políticas.

“Nosotros al margen del aspecto político, tenemos que hacer un estudio jurídico y respetar los plazos, los principios de presunción de inocencia y, sobre todo, del debido proceso.

“Tenemos que hacer un estudio serio, formal y objetivo… No podemos sacar una determinación al azar, sin mayor estudio. Yo también espero que mis compañeros me hagan las aportaciones correspondientes, que entremos a la discusión y saquemos el consenso”, agregó.

Ramírez Nieto descartó que la fracción a la que él y Tarek pertenecen, pretenda proteger al legislador veracruzano. “El que el Legislativo pretendiera arropar a algún diputado está totalmente fuera de lugar en lo que se refiere a la Sección Instructora. La Sección Instructora ni recibe líneas, ni recibe presiones y simplemente hará su trabajo en cuanto al estudio jurídico del expediente”, aseguró.

-¿El PRI va a proteger a Tarek Abdalá?

-Ya lo hemos dicho, no hay ninguna protección de ninguna naturaleza, será el dictamen en los términos que arroje el estudio, exclusivamente, al margen de la filiación política y que sea del mismo partido mío.

Y aunque en mayo próximo la Sección Instructora determine un dictamen en favor del desafuero contra el extesorero de Javier Duarte y hoy diputado federal, ello no garantiza que se someta de inmediato al pleno, pues es la presidencia de la Mesa Directiva la que determina qué se discute.

En caso de establecer su inmediata discusión en el pleno, la presidenta de la mesa, la panista Guadalupe Murguía, deberá a llamar a periodo extraordinario, lo cual coincidiría en

tiempos con el proceso electoral del Estado de México el próximo 4 de junio.En el caso de Veracruz, el diputado Abdalá ya fue inhabilitado por 10 años. La decisión se trató de un acto administrativo, en el caso de la Sección Instructora es un delito de corte penal el que analiza y que, de haber materia para su posible culpabilidad, dictaminaría retirarle el fuero constitucional.