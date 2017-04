Desordenado homenaje a David Bowie en la Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un desordenado homenaje recibió anoche el fallecido rockero británico David Bowie (1947-2016) en la Cámara de Diputados. La intensa lluvia opacó el concierto en los patios del H. Congreso de la Unión.

“Bowie Rock Sinfónico” fue el nombre del show promovido por el diputado perredista Rafael Hernández Soriano, con el objetivo de estrechar lazos con el Reino Unido, cuyo embajador, Duncan Taylor, asistió al evento en San Lázaro.

Para el recital se convocó a la Orquesta Filarmónica Communitatis (Oficom) bajo la batuta de Luis Ibarra, que se acompañó de la banda de rock Los Space Oddities, así como del creador de este concepto, Avi Michel J., pero no pudieron subir al escenario al aire libre por el aguacero que azotó ayer la capital.

La cita estimada era a las 18 horas, pero fue hasta pasadas las 19:50 cuando arrancó el espectáculo, que rápidamente tuvo una pausa a los 15 minutos, debido a que los músicos solicitaban cancelar “porque se mojarían los instrumentos”.

Sin embargo, el mal tiempo y Tláloc concedieron una tregua, y finalmente a las 20:20 se pudo disfrutar de un conciso repertorio en el que destacó Modern Love, Let’s Dance y Space Oddity.

La dirección orquestal de Luis Ibarra, las voces de Cuceb Piloto interpretando a Bowie, los coros de Amanda Sundberg y el carisma del rockero Avi Michel J., arrancaron aplausos y la aceptación de los invitados especiales, así como de los legisladores que permanecieron hasta pasadas las 21 horas, cuando concluyó el festín en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

En breve charla para Apro, Avi Michel J., autor de esta idea musical, simplemente definió:

“Nosotros no tenemos nada que ver con la política, es una muestra de amistad y un intercambio cultural entre Inglaterra y México. Soy alguien de paz y amor, lo que quiero es que la música una a las personas y hasta a los políticos, pero no me meto en la política…

“Lo más difícil fue lograr tocar aquí por las complicaciones del clima”, dijo.

Asimismo, adelantó que pronto tendrán más conciertos en tributo a Bowie –con el anhelo de estar en el Zócalo de la capital mexicana– y diversos foros en la ciudad y el país, para promover este proyecto que mezcla el rock e instrumentaciones sinfónicas.

(Crónica solicitada a César Muñoz Valdez para nuestros lectores)