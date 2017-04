Sobre Humberto Moreira presenta iniciativa para eliminar fuero en Coahuila

Señor director

En su edición del 17 de abril de 2017 publican un artículo titulado Humberto Moreira presenta iniciativa para eliminar fuero en Coahuila en el que realizan algunas afirmaciones sobre mi persona que me veo obligado a rectificar.

Afirman ustedes: “En enero del año pasado, Moreira estuvo preso en España investigado por lavado de dinero, pertenencia a organización criminal, malversación y cohecho. Sin embargo regresó a México exonerado por la justicia de ese país, luego de los informes que le entregó la Procuraduría General de la República (PGR)”.

Asimismo señalan: “En enero de este año un exmando de Los Zetas en Coahuila acusó a Moreira ante la Procuraduría General de la República (PGR) de colaborar directamente con ellos, y ligó a Manuel Muñoz Luévano, El Mono, como intermediario del político. El Mono fue detenido en España el 18 marzo de 2016, acusado de ser enlace de Los Zetas en Europa”.

Tales aseveraciones son rotundamente falsas como ya les he reiterado en diversas ocasiones.

Los informes de la PGR no tuvieron relación con mi exoneración por parte de los magistrados de la Audiencia Nacional.

Me veo asimismo obligado a explicar, como ya les informé el 21 de octubre de 2016 y aun antes sobre el mismo tema, el 25 de mayo de ese año, que conforme declaré ante el Juez Central que investigó la causa, no tengo ninguna relación con el Sr. Juan Manuel Muñoz Luévano. Presenté en su día ante el Juzgado de Instrucción número 1 numerosa documentación que no sólo acreditaba la legalidad de mis recursos económicos sino también mi absoluta falta de vinculación con la organización de los Zetas u otra organización criminal. Dicha documentación fue valorada por el Juez competente que acordó el día 9 de febrero el sobreseimiento y archivo de la causa respecto de mi persona en la investigación, por entender que no consta en la causa dato alguno en orden a la pertenencia a una organización criminal. Dicha decisión fue ratificada posteriormente por la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, tribunal formado por tres Magistrados que en fecha 25 de mayo desestimaron el recurso del Ministerio Fiscal.

Añadiré que la falsa información que afirma que yo he mantenido relaciones delictivas en la etapa de mi gubernatura en Coahuila con los ZETAS según un supuesto capo de ese grupo criminal, es sospechosamente coincidente prácticamente punto por punto con un documento de la PGR del año 2014 en que se archivaron tales indagaciones sobre mi persona.

Les diré asimismo que el 12 de septiembre de 2014 la Procuraduría General archivó una denuncia anónima cuya investigación se había iniciado el 29 de junio de 2011. Este archivo contaba con la signatura de dos testigos de asistencia, la revisión del Fiscal Especial, tres de la UEIORPIFAM así como el visto bueno del coordinador general de la institución y la autorización del titular de la Unidad Especializada en Investigaciones y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.

Ignoro si la insistencia en achacarme vinculación con tales delitos y delincuentes se debe a una intencionalidad incomprensible o a una mala praxis profesional. En cualquier caso no es tolerable.

Atentamente

Humberto Moreira