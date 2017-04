Quienes rechazan resultados electorales sólo alientan división y encono: Osorio Chong

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Sin mencionar nombres, pero en aparente alusión al líder de Morena Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que quienes no respetan los resultados electorales que no les favorecen, crean ambientes “difíciles” que no alientan al desarrollo, sino solo división y encono.

De visita en Tlaxcala, donde inauguró el Congreso Nacional de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, Osorio Chong dijo que la ley está por encima de caprichos personales y liderazgos que llevan al país al retroceso.

El respeto al voto y la certeza en las elecciones, abundó, no pueden estar sujetos a voluntades políticas ni caprichos personales, sino a reglas claras e “instituciones sólidas”.

Las controversias entre partidos y autoridades, dijo, son naturales en una sociedad plural como la mexicana, pero “todavía escuchamos voces, increíblemente, de aquellos que no reconocen a las instituciones del Estado Mexicano”.

Y pidió, también sin referirse a alguien en particular:

“A quienes se encuentran en esta circunstancia de rechazo y de no saber que las instituciones son producto del esfuerzo todos los mexicanos, debe aplicarse siempre la ley, porque esta debe estar por encima de caprichos personales y liderazgos que llevan al fracaso y al retroceso”.

Una democracia eficaz, subrayó, protege y alienta el ejercicio de las libertades y garantiza el respeto de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Según él, México cuenta con instituciones fuertes que garantizan el Estado de derecho y hacen valer el principio “de que nada ni nadie está por encima de la ley”.

Ante casi 200 magistrados electorales de todo el país, dijo que los tribunales “son clave” en la democracia mexicana, porque representan instituciones “eficaces e imparciales” que defienden los derechos políticos de los ciudadanos, salvaguardan la legalidad y resuelven controversias generadas entre partidos taras un proceso electoral.

Finalmente, refrendó el compromiso del gobierno federal de seguir trabajando para que los magistrados electorales, en particular los locales, desarrollen sus funciones con independencia, recursos necesarios para realizar su labor y condiciones que fortalezcan su autonomía.