Oposición doblega a PRI y aliados en el Congreso y deja en suspenso prohibición de delfinarios

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A pesar de ser mayoría en bloque, el PRI y sus aliados en la Cámara de Diputados –PVEM, PES y Panal– este jueves fueron disminuidos políticamente por la oposición, la cual rompió el quórum y dejó en suspenso la iniciativa que prohíbe el funcionamiento de los delfinarios.

Además, los opositores echaron abajo el argumento del PVEM en defensa de los delfines, cuando el PRD reveló que el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y militante del Verde, Rafael Pacchiano, ha autorizado ocho delfinarios.

Incluso, se puso de manifiesto la incongruencia política del autor de la iniciativa y coordinador de la fracción del PVEM, Jesús Sesma, cuando se exhibió la fotografía de su esposa, Paulina Díaz Ordaz, junto a un león disecado.

La esposa del dirigente del Verde es nieta del expresidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, e hija de Paulina Castaños, quien fue esposa de Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Junto con sus aliados PVEM, PES y PANAL, el PRI tiene mayoría simple en San Lázaro al sumar 263 votos (al inicio de la Legislatura eran 266, pero dos de PVEM y uno del PRI ya no votan con ellos), para modificar una ley secundaria como la General de Vida Silvestre. Con ella se pretende que no haya más delfinarios por considerar que atentan contra dichos mamíferos, pues los tienen “en prisión” y los explotan para beneficio de los empresarios.

Estrategia

Este jueves, el PRI y sus aliados no pudieron hacer valer su mayoría debido a que sólo había 236 diputados de su bloque; mientras que la oposición –PAN, Morena, PRD y MC– sumaron 185.

Luego de una ríspida discusión de dos horas y media, en la que se acusó al PVEM de “simuladores, falsearios, mercantilistas, electoreros, merolicos, ridículos y engaña-bobos”, se sometió a votación una modificación a la iniciativa. Lo cerrado del sufragio llevó a la presidenta de la Mesa Directiva, la panista Guadalupe Murguía, a abrir el tablero. La votación de 235 votos a favor, una abstención y 185 en contra, sirvió para que la oposición midiera su fuerza.

“No tienen la mayoría ni el quorum”, comentaron entre sí los diputados de Morena, PAN, PRD y MC, quienes en menos de cinco minutos y totalmente coordinados, decidieron exhibir al diezmado bloque que encabezó el PRI.

La estrategia, aprobada con señas de extremo a extremo del salón de sesiones –en medio se sientan las fracciones de PRI, PVEM, PANAL y PES–, consistió en no registrar voto alguno ni a favor ni en contra, ni abstención al momento de someterse la iniciativa.

De los 235 votos que el bloque registró en un inicio, sufragaron 232. Ello significó no solo que no se avalaba la reforma, sino que además no se tenía el quorum para continuar con la sesión.

El pasado 6 de abril, cuando se sometió a votación la reforma, ésta no pudo llevarse a cabo luego de la denuncia del uso de “mujeres como carnada y cabilderas” para que convencieran a quienes estaban en contra. Se acusó al PVEM de recurrir a los encantos físicos de la mujer para convencerlos o incluso amenazarlos con exhibirlos.

El malestar que la denuncia provocó en el abandono de sesiones del PAN, Morena, PRD y MC del recinto parlamentario, lo que generó que se rompiera el quorum y con ello se suspendiera la sesión.

En el acalorado debate de hoy, la diputada del PAN, María García Pérez, hizo una impecable defensa delos animales, pero cuestionó con argumentos la reforma y les dijo que “por el bien de los animales deberían tomarse decisiones con respaldo científico y no con pretensiones políticas”.

También les recriminó que hayan propuesto y avalado con la mayoría, la prohibición de los animales en los circos, teniendo como consecuencial la muerte de mucho de ellos. “Por lo menos hubieran hecho una iniciativa bien estudiada”, les reclamó.

El legislador por el PRD, Jesús Valencia, exhibió la falta de congruencia del PVEM, pues dijo que mientras este partido presenta esta reforma bajo el estandarte de la defensa de los mamíferos, otro militante y titular de la Semarnat, Rafael Pacchiano, ha autorizado la apertura de ocho delfinarios en el país.

La diputada Verónica Delgadillo de MC calificó de ridícula, la iniciativa.

En contra de la reforma se dijo que por la forma en que está planteada, ahora la explotación de los defines será mediante un oligopolio y la explotación ya no será de 25 años, sino de 50 año u 80 años al permitírseles solo a las nuevas crías que permanezcan en los delfinarios al no saber subsistir en la vida silvestre.

Un delfín tiene una vida promedio de 50 años. Y la reforma establece que sólo las hembras que hoy habitan en cautiverio podrán reproducirse.

La fotografía

“El bienestar animal no es para captar votos como lo hace el PVEM para engañar a la ciudadanía. El PVEM está vendiendo a los delfines y no podemos ir con un partido que en sus acciones va en contra del bienestar animal”, dijo la panista.

Lo anterior se sustentaba con la fotografía a gran escala que el diputado de Morena, Ariel Juárez, mostraba a los ojos de los legisladores. En ella aparecía la esposa del coordinador del PVM, Jesús Sesma, con un león disecado a su lado.

La imagen sirvió para que, cuando Sesma intentó justificar desde tribuna la reforma, se le preguntara si él era un ecocida, en clara alusión a la fotografía. Y es que minutos antes el propio legislador, sin que se le preguntara, dijo que la de la fotografía era su esposa y pedía respeto.

Ya en la respuesta de si era un ecocida, reaccionó con un deslinde que a los legisladores dejó boquiabiertos: dijo que sí era su esposa, pero que cuando posó en su casa con el animal disecado, él ni la conocía.

Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD, dio en la puntilla a todos los legisladores. Desde su tribuna cuestionó que por cosas nimias y el empecinamiento de un partido político, la Cámara estaba detenida y no se discutían temas más importantes para la nación como el de los exgobernadores acusados de corrupción, desvió de recursos o el que legisladores del PRI que ayer fueron parte de esos gobiernos corruptos, sigan tan tranquilos en el Congreso y no se les cuestione su actuar.

Finalmente, y luego de la votación que evidenciaba una estrategia que rebasó al PRI y sus aliados, el quorum se rompió y se levantó la sesión con la obligación de reabrirla el próximo 25 de abril con el tema de los delfinarios.

Al concluir, el coordinador del PRI, César Camacho, advirtió que en la próxima sesión no solo se discutirá el tema sino que se aprobará la reforma. Ello sucederá solo si algunos priistas no vuelven a faltar. De ser así, la sanción en su contra no sería por votar contra los designios del bloque PRI-PVEM, sino solo por faltar.