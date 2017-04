Integran seis denuncias más contra exfuncionarios de Borge

CANCÚN, Q. Roo (apro).- La Fiscalía General del Estado (FGE) integró otras seis denuncias contra funcionarios de la administración del exgobernador Roberto Borge, las cuales están relacionadas con el despojo de terrenos, hoteles y departamentos en Cancún y la Riviera Maya, incluido Tulum.

“La semana pasada, adicionalmente a lo que originalmente presentamos, se han incluido seis nuevas, que tienen que ver con todos los desvíos, desfalcos, falsificaciones que se realizaron en la Juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto en Cancún como en Playa del Carmen”, dijo el titular de la FGE, Miguel Angel Pech Cen, entrevistado en Playa del Carmen.

El funcionario estatal indicó que las investigaciones sobre estos despojos ilegales se han llevado en coordinación entre la FGE y la Secretaría Estatal de Trabajo y Previsión Social (SETPS).

En días pasados, el fiscal precisó que suman 17 denuncias contra exfuncionarios públicos, no solo del gobierno del estado, sino también de los municipios de Solidaridad (Playa del Carmen), Isla Mujeres y de Benito Juárez (Cancún).

El pasado 3 de abril, el gobernador Carlos Joaquín González señaló que no se ha girado ninguna orden de aprehensión contra su antecesor, Roberto Borge, sin embargo, se han turnado cuatro denuncias a la Procuraduría General de la República y dos más a la Fiscalía estatal en contra del exmandatario por diversos delitos como la “venta ilegal de bienes públicos, sobre todo en los terrenos que son reserva territorial del estado de Quintana Roo que fueron vendidas de manera totalmente ilícita a precios muy bajos”.

Sin precisar, nombres, Pech Cen indicó que la FGE ya obtuvo algunas órdenes de aprehensión y han investigado la ubicación de los exfuncionarios imputados, no solo en México sino también estados Unidos.

“Ya acudimos a los extremos de la República, y en particular hasta Ensenada, en busca de algunos que también se trasladaron Naucalpan, Estado de México; hay otros que incluso nos reportan están en Miami”, dijo.

Aunque no precisó el número de acusados, refirió que solo en un expediente hay 12 exfuncionarios imputados.

La titular de la SETPS, Catalina Portillo Navarro, indicó que suman 57 expedientes por casos de despojo en las juntas especiales de Conciliación y Arbitraje 1, 2 y 3 de Cancún y en la de Playa del Carmen, que involucran 30 inmuebles y alrededor de 50 millones de pesos sustraídos de cuentas bancarias.

Los despojos, abundó, se hacían a través de juicios laborales con trabajadores ficticios.

En total, 45 juicos laborales recibieron sentencia y lograron consumar el despojo de propiedades y cantidades en efectivo, mientras que otros 12 expedientes restantes que no tuvieron tiempo de lograr el laudo de embargo a favor de los “trabajadores” simulados, indicó.

“Hay trabajadores ficticios de esos juicios a modo, que ya cobraron algunas cantidades en los bancos, y los afectados recurrieron al amparo para solicitar la devolución del dinero que se cobró de manera indebida”, aseguró.

Además, señaló para la “identificación” de estos trabajadores ficticios, fueron empleadas credenciales de elector falsas.

“Por el momento tenemos sólo ese caso, pero muchos de los supuestos involucrados no son trabajadores… es una simulación total, ese plástico con el que se identificó no existe y no hay una fotocredencial expedida a favor de esa persona”, dijo.

En estos despojos, indicó, además de exfuncionarios de la SETPS están implicados cuatro notarios públicos y exservidores públicos del Registro Público de la Propiedad y el Comercio.