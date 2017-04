Doctor de la UNAM, primer mexicano miembro del consejo más importante del mundo en evaluación médica

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El académico Melchor Sánchez Mendiola se convirtió en el primer mexicano en ser miembro de la National Board of Medical Examiners (NBME, Junta Nacional de Examinadores Médicos), ubicada en la ciudad de Filadelfia, Estados Unidos.

Sánchez, coordinador de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular (CODEIC) de la UNAM, fue elegido por la organización en la categoría Member-at-large, distinción por su evaluación curricular.

El también académico de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina (FM) y responsable de la maestría y doctorado en Educación en Ciencias de la Salud de la misma entidad, es ahora miembro de la NBME, el consejo más importante del mundo en evaluación de educación médica, con más de un siglo (desde 1915) de desarrollar instrumentos que certifican a los profesionales y valoran a los estudiantes del área.



“La membresía establece las pautas que debe seguir la organización a nivel nacional e internacional, y recomienda políticas institucionales, líneas de acción en investigación e innovación en evaluación del aprendizaje, entre otras actividades”, destaca la UNAM.



Sánchez señaló que colaborará en la NBME en la toma de decisiones: “La misión es proteger la salud a través de la evaluación de esta profesión de vanguardia en actividades vinculadas”.



Sánchez Mendiola es doctor en ciencias, educación en ciencias de la salud por la UNAM; profesor de carrera titular “C” de tiempo completo definitivo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina; médico pediatra por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y fellow en Investigación Clínica del Hospital General de Massachusetts, Boston, y del Centro de Investigación Clínica, Instituto Tecnológico de Massachusetts, Cambridge, Estados Unidos.



También, es maestro en educación en profesiones de la salud, Universidad de Illinois en Chicago; editor de la revista “Investigación en Educación Médica”; editor Asociado de Advances in Health Sciences Education (Springer), así como miembro de la Academia Nacional de Medicina de México y de la Society of Directors of Research in Medical Education.