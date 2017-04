Peña Nieto no se queda atrás en corrupción…

En cinco auditorías practicadas a las obras de la administración de Enrique Peña Nieto, la Auditoría Superior de la Federación detectó innumerables irregularidades en el manejo de los recursos: pagos de más a contratistas, modificaciones de precios irregulares y pago de materiales que no correspondían con los requerimientos de las obras. De acuerdo con el órgano fiscalizador, más de la mitad de las erogaciones son dudosas o no se han comprobado. Pero ello no ha impedido que el mandatario se ufane cuando las inaugura.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Corrupción, negligencia y faltas reiteradas a la normatividad que rige la contratación de servicios y obras públicas son la marca distintiva de la administración de Enrique Peña Nieto. Tanto en la inauguración de alguna obra o la supervisión de su avance, donde él ha puesto pie en lo que va de 2017 afloran los vicios.

El más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el ejercicio fiscal 2015 refleja que las irregularidades van desde las faltas a la normatividad al elegir contratistas y proveedores de manera discrecional o sobrepagos reiterados por cientos de miles de pesos, a los daños patrimoniales multimillonarios.

Entre las apuestas del arranque del sexenio, el gobierno peñanietista promovió su Programa Nacional de Infraestructura (PNI) como el más ambicioso de la historia –con redes carreteras, nuevos desarrollos portuarios, aeroportuarios y ferroviarios, así como energéticos y turísticos– que prometía “mover a México”.

Temprano, a dos años de iniciada la gestión, los escándalos por conflicto de intereses y favoritismo a contratistas dieron la pauta de lo que viene ocurriendo en su administración. Primero fue la cancelación del Tren México-Querétaro; luego vino el caso del acueducto Monterrey VI. En ambos proyectos participaba, entre otros bendecidos del régimen, Juan Armando Hinojosa Cantú, constructor y financiero de la llamada Casa Blanca.

De las obras emblemáticas del PNI que subsistieron a escándalos y restricciones financieras, algunas de tinte transexenal, Peña Nieto ha visitado este año las del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). El miércoles 5 realizó un recorrido, al final del cual expresó:

“Me siento muy orgulloso y me motivan los avances. Los mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos de lo que estamos edificando. Esta será la gran puerta del mundo a México, la proyección de la grandeza y esplendor de nuestro país.”

