“Castigue a los culpables, por muy encumbrados que estén”: hermana de Miroslava Breach a Corral

CHIHUAHUA, Chih. (proceso.com.mx).- A un mes del homicidio de la periodista chihuahuense Miroslava Breach Velducea, su hermana Rosa María pidió al gobernador Javier Corral Jurado que no vea esta muerte como un sacrificio en vano, que se comprometa sinceramente a impulsar un cambio real en Chihuahua y encarcelar a los culpables, “por muy encumbrados que estén”.

“Que aprovechemos este parteaguas, este clamor de justicia por la muerte de Miroslava y por tantas muertes más de periodistas, demócratas, líderes sociales, feministas, defensores de derechos humanos, que se comprometa, señor gobernador, a luchar auténticamente, sin simulación alguna, junto a los ciudadanos que anhelamos una transformación verdadera en nuestra sociedad tan lastimada”.

Rosa María Breach Velducea acudió hoy a una manifestación organizada por el gremio periodístico en la ciudad de Chihuahua para honrar la memoria de su hermana y sumarse al clamor de justicia.

“Pido al jefe del Ejecutivo estatal que si por cualquier motivo resulta que su gobierno no tiene la capacidad o no puede esclarecer el asesinato de Miroslava y castigar a los asesinos, a los autores materiales y a los autores intelectuales, a todos, por encumbrados que éstos estén, que así lo reconozca y que al menos no caiga en los oprobiosos esquemas del viejo régimen de fabricar chivos expiatorios”, añadió.

La hermana de quien era la corresponsal del diario La Jornada, recordó que la familia y sus amigos sabían del riesgo en el que ella estaba al ejercer el periodismo.

“Lo sabían mis hermanas y mi hermano, mi madre que ya en paz descansa. Presentíamos y sabíamos, por simple lógica y porque algunas veces llegó a comentarlo, sabíamos que Miroslava corría peligro por los reportajes criticos que escribía, con datos duros y contundentes, denunciando la corrupción que ahoga a Chihuahua, por las veces en que documentó también periodísticamente los sucios vínculos del poder político y empresarial con el crimen organizado. ¿Pero qué hacer ante la férrea decisión de la periodista de cumplir a conciencia con su deber profesional? Alguien tiene que decir la verdad. No podemos ni debemos callar ante tanta marranada, esa fue siempre su respuesta”.

Miroslava, añadió, amaba profundamente a sus hijos, a toda su familia, amaba la vida y la vivía con intensidad. “Así es como queremos recordarla”.

En el homenaje a la periodista se retomaron las palabras del escritor chihuahuense Enrique Servín, quien en sus redes sociales consideró que el infame asesinato de Miroslava Breach es una herida profunda, una llaga más en el rosario de atrocidades que han ido desfigurando el rostro de México: un país desmantelado, debilitado, entregado a unas cuantas camarillas de empresarios, políticos, jerarcas y narcotraficantes.

Servín escribió que el profesionalismo de Miroslava como periodista, su pasión y su valentía como ciudadana, “ahora segados por el puñado de monedas que pueden habérseles arrojado a los sicarios, deben, necesariamente, ser una invitación a la resistencia permanente, a la vigilancia civil, al espíritu de lucha que, pase lo que pase, no debemos perder nunca.

Compañeros y amigos de Miroslava se reunieron esta mañana en la Cruz de Clavos, frente al Palacio de Gobierno, para recordar que su crimen continúa impune.

Recordaron también las palabras de la defensora de derechos de los indígenas, Estela Ángeles Mondragón, quien en entrevista con Ecos de Mirabal, dijo que Miroslava Breach los llevó al Congreso del Estado y recogió sus quejas, cuando nadie escuchaba a la comunidad de Baqueachi.

Los periodistas chihuahuenses exigieron justicia a las autoridades estatales y federales para dar con los culpables materiales e intelectuales y que la muerte de Miroslava no quede impune, como ha ocurrido con los casos de otros compañeros victimados para quienes siguen esperando justicia.

“A 30 días de aquel primer pronunciamiento sólo hemos escuchado declaraciones mas no esos resultados concretos que aún aguardamos. El lunes anterior, el gobernador del estado aseguró que en el caso de Miroslava habrá detenciones porque ‘ya se tiene detectado al autor material, a copartícipes y, por supuesto, al autor intelectual’. Sin embargo, todavía no vemos a ninguno de los involucrados tras las rejas, por lo que los periodistas seguiremos insistiendo en nuestra exigencia hasta que este crimen que agravió a todos los chihuahuenses sea esclarecido a cabalidad.

“Por lo que respecta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, que también atrajo el expediente de Miroslava, si de verdad ha realizado alguna indagación en Chihuahua, lo desconocemos por completo porque su trabajo ha pasado totalmente inadvertido para los comunicadores de la entidad.

“A los periodistas, el Estado nos ofreció también que participaríamos en una comisión de seguimiento del caso para vigilar de cerca avances, plazos y transparencia en el proceso, de cara a la opinión pública y a nuestro gremio, pero en este mes tampoco hemos visto avances y esa comisión continúa en el aire. Es por ello que, para nosotros, mientras no observemos algún progreso real y tangible, el homicidio de Miroslava permanecerá como ha estado desde el 23 de marzo, en la impunidad.

“Reiteramos que junto con la demanda de justicia exigimos al Estado, como garante constitucional de la libertad de expresión, la instrumentación inmediata de políticas públicas de prevención para los periodistas de Chihuahua, así como de protección para quienes se hallen en situación de riesgo inminente. A la familia de Miroslava le seguimos refrendando nuestra solidaridad y respeto”, concluyeron en un pronunciamiento.