John Mayall, “padrino británico del blues” en Zapopan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- John Mayall es uno de los bluesistas ingleses que cambió la vida de los rockófilos mexicanos que nacimos a la par del surgimiento del rock’n’roll, a mitad de los años cincuentas, gracias fundamentalmente a sus platos LPs publicados en nuestro país por London/DECCA con la banda The Bluesbreakers, de la que formó parte Eric Clapton.

De los 65 discos que grabó Mayall hasta 2008, al menos 20 de las grabaciones iniciales marcaron a mi generación; pero recuerdo USA Union (1970) con absoluta nostalgia, pues incluía una rola de blues bastante peculiar cuya letra alertaba a la humanidad sobre el envenenamiento humano contra el planeta Tierra:

El hombre es una creatura asquerosa

Contaminando la tierra, el agua y el aire

Mañana quizá sea demasiado tarde

Hoy es el momento de darnos cuenta

La naturaleza está desapareciendo

Llega la muerte por polución, ¿te importa?

La basura no tiene salida

Pronto los deshechos se vaciarán a tu puerta

Lagos y ríos estancados

Nada vive ni crece como años atrás

La naturaleza está desapareciendo

Haz que los fabricantes se molesten

Boicotea los mercados

A los recipientes no retornables

Aluminio, vidrio y plástico

Desperdicios eternos indestructibles

Somos una generación

Que podría concluir nuestro ciclo vital

Pero en cuanto a nuestros hijos

Nacen para sofocarse en el fango de la humanidad

La naturaleza está desapareciendo

Y somos culpables de este crimen masivo.

Pues bien, a sus 83 años, El padrino británico del blues viajará desde Londres hasta México, para presentarse el sábado 29 de abril en el conjunto Calle 2 de Zapopan, Jalisco, ofreciendo su actuación en el Festival Groves & Blues Guadalajara, que comenzará el viernes 28 con las figuras negras del gabacho Guy Davis (mayo 12 de 1952), Charlie Musselwhite (enero 31 de 1944) y Jimmy Burns (febrero 27 de 1943). También acudirán nuestra tapatía Sara Valenzuela y Los Outsiders, La Fachada de Piedra, Los Mind Lagunas, Marcos Coll, Bad Boy Blues, Las Horas Muertas, Malverde Blues Experience, Los Villanos, Cadavieco Blues Band, Dirty Black Beans, Los Hermanos Cuchillo y Ensamble Ciencias (http://www.calle2.com.mx/).

Asimismo, los organizadores anuncian diversas actividades el 28 de abril, como clases magistrales (“reservando lugar a [email protected] ) y la mesa redonda El Blues, el diablo y los cruces del camino:

“El Primer Festival de Blues busca crear una experiencia musical en géneros como el blues, soul, jazz, funk y otras músicas afroamericanas; contará con exposición fotográfica de Joseph A. Rossen, uno de los más grandes fotógrafos del blues, y al ser un evento para todas las edades contará con talleres para los niños que asistan con sus padres.”

Cuando grabó “La naturaleza está desapareciendo”, Mayall no era ya un chamaquito veinteañero, contaba con 34 años de edad y en su banda se foguearon artistas que conocerían la fama en grupos como Fleetwood Mac, Canned Heat, Paul Butterfield Blues Band, The Rolling Stones o Traffic.

Nacido el 29 de noviembre de 1933, Mayall fue uno de los artistas que hicieron a mi generación y los chamacos subsecuentes para que volteásemos a escuchar los orígenes del blues afroamericano, pero sobre todo, la manera de tocar su guitarra, canto y soplidos en la armónica prepararon nuestros oídos a músicas más sofisticadas.

Leemos en su sitio oficial (http://www.johnmayall.com/disco.html):

“Mayall creció en un poblado no muy lejos de Manchester, Inglaterra. Fue ahí donde desde la adolescencia le atrajeron los discos de 78 R.P.M. de jazz y blues que coleccionaba su padre. En un comienzo fueron Big Bill Broonzy, Brownie McGhee, Josh White and Leadbelly. Más tarde, una vez que escuchó los sonidos de gigantes del piano boogie woogie Albert Ammons, Pete Johnson and Meade Lux Lewis, su deseo de tocar en ese estilo fue su gran anhelo… Tuvo también tiempo para continuar aprendiendo guitarra y la armónica, inspirado por Sonny Terry, Sonny Boy Williamson and Little Walter.”

“Como nadie se interesaba por ese tipo de música, siendo un veinteañero John se sintió fuera de lugar hasta que en 1962 llegaron noticias a través del periódico musical Melody Maker que Alexis Corner y Cyril Davies habían abierto un club en Ealing dedicado a la música de blues.”

Poco a poco el blues fue gustando en Europa y luego regresó a América y John Mayall llegó a acompañar a grandes bluesistas negros como John Lee Hooker, T-Bone Walker, Eddie Boyd y el propio Sonny Boy Williamson durante sus primeras giras inglesas.

Con el tiempo y varios cambios en su banda, Eric Clapton dejó su grupo y Mayall le ofreció el puesto de requintista en su grupo The Bluesbreakers con el que grabaron un disco memorable, acompañados de Jack Bruce al bajo. Así arrancó una cascada de estrellas futuras de la música que definirían sus raíces bajo el ala de Mayall antes de integrar sus propios conjuntos: Peter Green, John McVie y Mike Fleetwood armaron Fleetwood Mac. Andy Fraser formó Free y Mick Taylor se unió a Los Rolling Stones, a la muerte de Brian Jones. Atraído por el clima de California, John Mayall se mudó a la zona exclusiva de Laurel Canyon en California, y logró palomazos de miedo con Blue Mitchell, Blue Mitchell, Red Holloway, Larry Taylor y Harvey Mandel.

La cita con la leyenda John Mayall (¡también pintor!) será en Calle 2, avenida Parres Arias y Periférico, colonia Parque Industrial Belenes de Zapopan, Jalisco, a partir del mediodía sábado 29. Última llamada… (#FestivalInternacionaldeBluesGDL @groovesandblues y http://www.facebook.com/groovesandblues.