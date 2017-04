Diputados exigen a Hacienda, SAT, INE y PGR indagar recursos de Morena

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A propuesta del PRI en San Lázaro, los diputados demandaron que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, el Sistema de Administración Tributaria (SAT), INE y Fepade investiguen el 100 % de los recursos del partido Morena que preside Andrés Manuel López Obrador.

El PAN se adhirió al punto de acuerdo y sumó a la Subprocuraduría Especializada en Investigaciones de Delincuencia Organizada (SEIDO), que depende la Procuraduría General de la República (PGR), propuesta que avalaron PRI, Acción Nacional, PRD, PVEM, Morena, MC, Panal y PES.

Al argumentar la demanda, priistas y panistas quedaron expuestos a la crítica y se evidenciaron sus acciones de protección para evitar que autoridades judiciales actúen contra alguno de sus miembros, como por ejemplo el legislador priista Antonio Tarek Abdalá, quien incluso ya fue inhabilitado por el gobierno de Veracruz.

Guadalupe Acosta Naranjo, del PRD; Jorge Álvarez Máynez, de MC, y Rocío Nahle, de Morena, fueron los más puntuales en las críticas.

En tanto que el PRI, a pesar de encabezar el punto de acuerdo para indagar los recursos que recibe Morena, envió a un inexperto tribuno, Edgardo Melhem Salinas, de Tamaulipas, quien con algunos momentos de estridencia pretendió imponerse.

Melhem Salinas había sido en dos ocasiones diputado federal suplente, pero es la primera vez que llega a la curul como propietario, ya que antes formó parte del gabinete de los exgobernadores de Tamaulipas Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, hoy acusados por autoridades estadunidense de posibles vínculos con el crimen organizado.

El punto de acuerdo se presentó luego de que El Universal dio a conocer un video donde aparece Eva Cadena, hoy excandidata al gobierno municipal de Las Chopas, Veracruz, por el partido Morena, donde se observa que recibe 500 mil pesos para presuntamente hacérselos llegar a Andrés Manuel López Obrador.

El video motivó la reacción inmediata en San Lázaro.

PES, mediante la diputada Norma Edith Martínez Guzmán, dijo que es momento de ponerle un “hasta aquí” a López Obrador; más terso y aparentando no “comprar” el pleito PRI-PAN-PVEM contra el tabasqueño, el representante de Nueva Alianza, Carlos Gutiérrez García, se limitó a decir que la gente ya está cansada de la opacidad con que se manejan los recursos públicos y que es preciso indagar contra todo lo que atente contra la democracia.

Los “cuatro ases” del Peje

El representante del PVEM, Omar Bernardino Vargas, dijo que López Obrador tiene “cuatro ases”: René Bejarano, El señor de las ligas y exasistente del tabasqueño; Gustavo Ponce, secretario de Finanzas en el gobierno capitalino encabezado por Andrés Manuel y captado en Las Vegas, Nevada; Carlos Imaz, entonces jefe delegacional en Tlalpan y captado en otro video recibiendo dinero de Carlos Ahumada, y ahora Eva Cadena, exhibida al recibir medio millón de pesos para supuestamente entregárselos el presidente nacional de Morena.

Los señalamientos molestaron a Morena, cuyos diputados desde sus tribunas abuchearon a Omar Bernardino Vargas, al tiempo que el legislador del Verde los llamaba “pejezombis” y calificaba a López Obrador de “mercenario de la pobreza”.

Luego preguntó, “¿y de qué vive AMLO si nunca ha trabajado?”

Guadalupe Acosta Naranjo, diputado por el PRD, respondió al del PVEM, pues René Bejarano milita en ese partido. Y dijo: “Lo que sucedió con René Bejarano es lo que debería suceder con cualquiera. René fue desaforado, fue a la cárcel y desde ahí llevó su juicio. Pero aquí se tienen que hacer un montón de cosas para tratar de llevar a César Duarte a la cárcel y se le protege”, acusó.

Luego aclaró que aunque sea un peso, se tiene que indagar cuando el recurso es de dudosa procedencia, aunque cuestionó sorprendido: “¿De verdad los 500 mil pesos se comparan con los cientos y miles de millones de pesos de los actos de corrupción de una serie de gobernadores que fueron premiados por el PRI y hoy siguen siendo protegidos por el PRI?”.

No hubo respuesta del PRI pero sí un aplauso de Morena.

Siguió:

“¿Cuántos gobernadores están aquí haciendo cola por los juicios políticos que la bancada mayoritaria se ha negado a que se realicen para que sean castigados? ¿Cuántos?

“No vengan a hablar de cuatro ases de corrupción. Lo hacen con una virulencia, pues si esos cuatro ases se mencionaran con lealtad, entonces deberían haber preguntado por la reina, por Rosario Robles, que está en el gabinete del presidente de la República y que estaba en el centro de todos los videoescándalos”, soltó el perredista, y de nuevo un silencio en la bancada priista.

Cerró así Guadalupe Acosta Naranjo: “No tienen autoridad para hablar del tema. Si quieren tenerla saquemos los juicios políticos, vayamos sobre los gobernadores corruptos… Abarca está detenido y Duarte anda libre. Esa es la diferencia. Los nuestros están en la cárcel y los de ustedes los están protegiendo. Esa es la diferencia.”

Antes, el diputado por MC Jorge Álvarez Máynez apoyó la indagación, pero sostuvo que “también se investigue a los diputados que aquí se protegen con el fuero para excusarse de enfrentar las acusaciones de corrupción y de contubernio con gobernadores de la calaña de Javier Duarte, de César Duarte, de Miguel Alonso, de Rodrigo Medina, de esa pandilla de saqueadores que puso a este país en riesgo de tener una viabilidad como Estado.

“Esa pandilla de gobernadores que le entregó el país no solamente al crimen organizado, le entregó el país a una bola de delincuentes a los que fue cediendo estados de derecho, porque no solamente operan los cárteles del crimen organizado en Veracruz, también está el cartel Odebrecht, que también protegió Emilio Lozoya y al que aquí se le ha exculpado por actos de corrupción, también decidiendo el futuro de los veracruzanos. Ojalá quienes van a votar hoy para que se investigue a López Obrador tengan el valor civil de no escudarse en el fuero para no ser investigados por sus propios delitos”, retó el legislador y, aunque no lo mencionó, se refería a la demanda de desafuero que pesa sobre el priista Antonio Tarek Abdalá y que el próximo jueves 27 la Sección Instructora, presidida por priistas, dará su dictamen.

“El PRIAN, detrás”: Morena

Ya encarrilados con el tema de Odebrecht, la coordinadora de Morena, Rocío Nahle, subió a defender al presidente de su partido; dijo sí a la investigación y hasta pidió, si querían, que participaran “la KGB y el FBI”.

Detrás del punto de acuerdo, acusó, está “el dinosaurio que se reúsa a morir, pese a que ya se acabaron el país”.

“Ustedes, PRI y PAN, han entregado el territorio nacional y hoy somos con López Obrador la opción para cambiar la política social, económica de este país. Eso es lo que está atrás de este punto de acuerdo”, aclaró.

Luego se refirió a OHL e Higa como empresas que solapa el gobierno y a las que ha entregado la mayor parte de los contratos de obra.

Igual acusó “al PRIAN” de ser quienes desde 1988 se han robado la Presidencia y han incurrido en corrupción, y acotó dijo que en realidad tienen miedo de López Obrador, “ese es el asunto de fondo”.

La diputada de Morena cerró revelando a quienes, según su información, montaron y tendieron la trampa a Eva Cadena:

“Que se investigue quién le dio el dinero a Eva Cadena, porque salió de un diputado del PRI, del PRI con Miguel Ángel Yunes. ¿De quién? Erick Lagos operó con Miguel Ángel Yunes para entregar el dinero. Que se investigue, que entre el FBI y la KGB y los que quieran”, desafió.

Edgardo Melhem Salinas, del PRI, no pudo responder a ninguna de las alusiones, y el exempleado de Tomás Yarrington y Geño Hernández, exgobernadores de Tamaulipas, se limitó a seguir su discurso previamente elaborado.

Dijo que desde 2004, cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la capital del país, se dio a conocer “la red de manejos turbios”.

También agregó que si Morena pide investigar, es “porque se les cayó la careta. Los paladines de la honestidad, los paladines de la transparencia hoy son otra cosa… no se van a quitar la carga que hoy el pueblo de México ha visto en todos ustedes.”

Melhem Salinas no modificó el discurso, mencionó nuevamente a Gustavo Ponce, “derrochando en Las Vegas el dinero de los capitalinos”; a René Bejarano, quien “pasó ocho meses en prisión por el delito de lavado de dinero”; Carlos Imaz, “grabado recibiendo sobornos del empresario Carlos Ahumada.” Y en 2012 “su colaborador Luis Costa Bonino solicitó a diversos empresarios 6 millones de dólares para intentar asegurar el triunfo del tabasqueño”.

No paró ahí la denuncia del priista, a los personajes mencionados sumó los audios “que vinculan a Javier Duarte como benefactor del mismo partido de Morena.”

Hoy, acotó, un nuevo acto de corrupción: Eva Cadena recibiendo dinero, a quien incluso llamó “potencial operadora de Morena”

Luego preguntó: “¿Cuántas Evas más hay en el país? ¿Cuántas más hay en Veracruz que reciben sobornos? Por eso no tienen tarjetas de crédito ustedes… no seamos inocentes. Va a negar toda vinculación, va a decir que fue por su propio pie, pero es muy obvio el modus operandi que están utilizando sus candidatos en diferentes estados de la República.”

El priista dijo que su frente estaba muy en alto y desde la tribuna advirtió que “no estamos dispuestos a tolerar más actos de corrupción, mucho menos de impunidad. Ni los de un caudillo que se da baños de pureza mientras sus allegados son acusados, despedidos y procesados. Ni los de un partido que se ha convertido en la expresión paradigmática de la doble moral.”

Antes de que el priista concluyera, Herminio Corral, del PAN, agregó que desde el 2004 los escándalos han perseguido al tabasqueño, quien desde hace “16 años viene haciendo campaña”.

También comentó que la “deshonestidad cobarde” de López Obrador se repitió en 2012, así que “ha llegado la hora de desenmascarar a Andrés Manuel, a este señor ligado a los recursos mal habidos, quien de forma tramposa se ha lavado las manos y quiere hacerlo hoy también.”

“Ya basta que se siga recibiendo y además gastando dinero en efectivo, de dudosa procedencia y de manos manchadas, hechos altamente riesgosos, sobre todo hoy que el dinero mal habido y la delincuencia organizada han infiltrado a la política y a muchos políticos”, acusó el panista.