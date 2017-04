La priista Mercedes del Carmen Guillén se desmarca de exoneración de Emilio Lozoya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La priista Mercedes del Carmen Guillén Vicente, presidenta de la Comisión de Gobernación, aclaró que ella no avaló el dictamen que “libera” al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, del juicio político.

Luego de que Proceso publicó el dictamen, que fue entregado a varios miembros de la Subcomisión de Examen Previo y la cual está encabezada por los presidentes de las comisione s de Gobernación y de Justicia, diputados de PRD y Morena reclamaron en la sesión ordinaria de Gobernación el que se pretenda, según sus plazos, “exonerar” y proteger al exdirector de Pemex.

“Ésa… ese supuesto no está… supuesto dictamen, no está avalado por la parte que a mí me corresponde. Yo lo que les puedo, a lo que me puedo comprometer es a ver la lista de la siguiente reunión antes de que pueda circularse… De alguna manera algo sucedió, pero no fue avalado por la mitad de la otra comisión”, respondió la presidenta de la Comisión de Gobernación, la priista Guillén Vicente, con lo que se deslindó del dictamen.

Ayer Proceso publicó el documento en el que se establece que debido a que ya pasó más de un año de que Emilio Lozoya Austin dejó el cargo de director de Pemex, el 8 de febrero de 2016, no se puede abordar el tema porque el tiempo para hacerlo ya feneció. Ello debido a que el artículo 114 de la Constitución y el artículo 9 penúltimo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos indican que sólo se puede someter a juicio al servidor que está en funciones o durante el siguiente año al que dejó el cargo.

La Subcomisión de Examen Previo, se advierte en el dictamen, “se encuentra imposibilitada para iniciar el procedimiento respectivo”.

El perredista Rafael Hernández Soriano –quien a inicios de año acudió ante los jueces federales para reclamar que la Subcomisión se negaba a sesionar, razón por la que se ordenó a los legisladores reunirse– reclamó a la presidenta de Gobernación:

“Ya no me sorprendió de que en algún medio de circulación nacional circulara un documento muy similar a los resolutivos de la Subcomisión de Examen Previo. Hago un llamado para que se cumpla con la obligación de sesionar y no se esté tratando de exonerar a personajes señalados en los juicios políticos por vías de notas periodísticas, como es el caso de Lozoya, y a quien se alude en esa resolución”, machacó.

“Sabemos –añadió el perredista– que está corriendo el plazo, que seguramente con la interpretación que tiene la copresidencia, pensarán que ya pasando abril, ya se la brincó. Pero hay que ver cuáles son los juicios políticos que ya prescribieron y los que son a todas luces vigentes”, planteó.

“Para que no se piense mal, que se quieren prolongar los tiempos y darles impunidad”, reclamó el perredista.

Le siguió Rocío Nahle, diputada de Morena, quien recordó que fue ella quien presentó el 1 de marzo de 2016 la solicitud de juicio político, apenas tres semanas después de que dejó el cargo Lozoya.

La legisladora por Morena aclaró que el documento “para exonerar a Lozoya” les llegó a ellos. Y recordó que en varias ocasiones advirtió a los integrantes de la Subcomisión que abordaran el tema porque, de lo contrario, dejarían pasar el tiempo, y “al rato iban a decir esto que están diciendo hoy en el anteproyecto: que ya no aplica porque ya pasó un año”.

Luego recordó que el caso de Odebrecht, la entrega del gas etano, la compra de embarcaciones en Corea del Sur, las acciones de Repsol que se perdieron por estar jugando a Wall Street y la quiebra en que Lozoya dejó a Pemex fueron los elementos por los que demandar el juicio político contra el ahora exfuncionario.

“Y ahora se preparan para exonerarlo. Entonces para qué sirve la Cámara, voy a tener que ir a la Procuraduría General de la República”, adelantó la también coordinadora de Morena.

La Subcomisión de Examen Previo no tiene fecha para sesionar próximamente, sin embargo, la priista Guillén Vicente se comprometió a hacerles llegar a sus integrantes la lista de las solicitudes que ya no proceden, y evitar con ello filtraciones a la prensa, aunque ella desconoce lo que dio a conocer Proceso.