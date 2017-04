PRI nacional da triunfo a Del Mazo en el debate; “fue el mejor en presentar propuestas”, dice  

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego del primer debate entre los seis aspirantes a la gubernatura mexiquense, la dirigencia nacional del PRI destacó que su representante, Alfredo del Mazo, fue el mejor en presentar propuestas y lo declaró como el vencedor.

“Ganó el primer debate entre candidatos a la gubernatura del Estado de México, donde destacó que mantendrá y aumentará los programas sociales, establecerá el Salario Rosa para amas de casa que más lo necesitan, y será firme para meter a la cárcel a los maleantes y combatir la inseguridad, para devolver la tranquilidad a las familias mexiquenses”, destacó el PRI.

Según la dirigencia priista, en el encuentro organizado por el Instituto Electoral de la entidad, Del Mazo demostró ser quien más propuestas hizo y quien tiene mayor capacidad y experiencia para ser gobernador.

El partido destacó que Del Mazo dejó en claro a los mexiquenses que en este proceso es fundamental no equivocarse, “pues no se puede dejar al Estado de México en manos de quien no lo conoce o de alguien que no puede tomar sus propias decisiones”.

Los priistas resaltaron las iniciativas de su candidato en materia de Seguridad Pública, la construcción de tres nuevas líneas del Mexibús, transformar a la Policía y hacerla más confiable, a través de su depuración y poniendo fin a la complicidad entre criminales y policías.

Igualmente, ensalzaron la propuestas de Del Mazo de la creación de dos nuevos centros de videovigilancia, conocidos como C5, duplicar las cámaras de monitoreo en las calles, aumentar el número de ministerios públicos, fortalecerlos y capacitarlos para que los delincuentes no salgan libres, además de vigilarlos.

Para el PRI, Del Mazo ganó el primer debate porque dejó en claro que la alternancia no es sinónimo de mejoramiento de la seguridad como fue en Nezahualcóyotl, gobernado por el PRD y Naucalpan, por el PAN.

Según la dirigencia nacional del PRI, ni siquiera en el tema de corrupción Del Mazo salió mal porque dijo que “el problema son los gobernadores, alcaldes y funcionarios públicos corruptos de todos los partidos políticos, que se han robado el dinero de la gente”.

De acuerdo con el partido, su candidato salió bien librado porque se lució “como hombre de valores” y porque expresó que quiere ver a sus hijos a los ojos “y poder decirles que como gobernador hice un buen trabajo por los mexiquenses”.

Pero sobre todo, porque aseguró: “puedo mejorar todo lo bueno que se ha hecho y corregir lo que haga falta”.