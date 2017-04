Descuentos en Texcoco fueron “voluntarios”, dice Delfina y acusa a Peña de filtrar los documentos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La candidata de Morena al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, responsabilizó al presidente Enrique Peña Nieto “de filtrar” documentos oficiales de la Cuenta Pública del municipio de Texcoco que ella gobernó de 2013 al 2015 donde supuestamente se descontó dinero a los trabajadores para beneficiar a Morena y anunció que tomarán acciones legales contra quien resulte responsable de estos hechos.

Gómez Álvarez afirmó que información fue filtrada por Peña Nieto con la intención de apoyar a su primo, el candidato del PRI al gobierno estatal, Alfredo Del Mazo.

“Pareciera que Delfina es la más corrupta, que es la culpable de todo lo que está pasando en el Estado de México”, deploró al referirse a la acusación lanzada por su contrincante panista Josefina Vázquez Mota en el debate del martes pasado.

Vázquez Mota, afirmó en el debate que Delfina Gómez descontó el 10% del salario de los trabajadores en el Ayuntamiento de Texcoco, o a un buen número de ellos.

Incluso el PAN publicó un portal www.chuequesdedelfina.mx en el que afirma que el dinero que descontaba Delfina a los trabajadores, que sumó más de 13 millones de pesos, fue entregado al Grupo de Acción Política (GAP) liderado por Higinio Martínez y exhibió imágenes de los documentos de los descuentos y que según Delfina, fueron filtrados por Peña Nieto.

En rueda de prensa, donde presentó el proyecto Red Integrada de Transporte Masivo Ordenado (RITMO), la candidata de Morena recordó que su gestión fue auditada tres o cuatro veces por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) y en un primer momento afirmó que es “falso que haya existido un descuento a todos los trabajadores. Por el contrario, protegimos a todos los empleados”.

Sin embargo, luego reconoció que sí hubo descuentos pero, según ella, fueron solicitados por los propios trabajadores y se destinaron a donde ellos quisieron: caja de ahorro, un crédito Fonacot o para entregarlo a “una organización política”, pero no dijo cuál.

Añadió que cuando fue diputada ella donó el 50% de su sueldo para las universidades de Morena, por lo que es mentira que se haya enriquecido con la función pública e insistió en que procederá penalmente contra quienes filtraron ese documento oficial que fue presentado el martes por la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota.

En su opinión “son acusaciones dolosas y sin pruebas. Lo que presentó Josefina no es cierto. En su momento no quise contestar porque en el debate preferí dar propuestas”, dijo, y atribuyó este tipo de señalamientos a que encabeza las preferencias electorales en el Estado de México.

“Seguirán buscando. Seguirán rascando. Intentando denostar, mancharme. Me ligaron a (exalcalde de Iguala, José Luis) Abarca con una foto donde la mujer que presentan no soy yo. Me ligaron a Veracruz con que me daba dinero el gobernador, (Javier Duarte) pedí pruebas y no me las presentaron. Ahora me acusan porque vamos ‘requetebien’. Mejor pónganse a trabajar”, solicitó a sus adversarios.

Josefina, defensora de Del Mazo

Por su parte, el representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Ricardo Moreno Bastida, aseguró que Vázquez Mota pretendió denostar a la candidata de Morena porque se ha convertido “en la defensora de Del Mazo”.

Recordó que entre 2013 y 2015 Morena todavía no tenía su registro como partido político, por lo que son mentiras los dichos de los priistas y panistas sobre los descuentos.

Señaló que la filtración de documentos es una violación grave con consecuencias administrativas y legales. “Josefina ha montado esta escena política. Ha señalado una pena para una pena de la cual no dice delito”.

Bastida Moreno retó a Vázquez Mota a acudir a la Procuraduría General de la República (PGR) a denunciar a Delfina Gómez, pues quién debió hacerlo fue el titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), Fernando Valente Baz Ferreira, “y no lo hizo”.

Por eso, exigió a Del Mazo que haga pública, mediante el OSFEM, la Cuenta Pública de su gestión como presidente municipal de Huixquilucan, porque se rumora, dijo, que el 50% de los recursos públicos los usó para beneficio personal.

“Conminamos desde aquí al titular del OSFEM que si tiene alguna queja o denuncia de carácter penal, proceda en consecuencia porque de lo contrario sería omiso. ¿Se trata entonces de enlodar, de sólo perseguir una intención política?”, inquirió.

De paso exigió que Vázquez Mota haga público el destino de los mil millones de pesos que le entregó Peña Nieto para su fundación Juntos Podemos en 2012, para supuestamente beneficiar a migrantes “o sólo a algunos, como los hijos del presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, que viven en Estados Unidos”, ironizó.