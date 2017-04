Claudio X. González deja la presidencia de Mexicanos Primero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el marco del décimo aniversario de Mexicanos Primero, organismo que la élite empresarial del país fundó para representar sus intereses en el ámbito educativo, Claudio X. González renunció a la presidencia del organismo.

En un acto solemne en el Papalote Museo del Niño, cobijado por centenares de hombres de negocios, funcionarios, académicos y colaboradores, entre otros invitados, González anunció que se abocará a dirigir Mexicanos contra la Corrupción, con el que el mismo grupo irrumpió en el ámbito político.

Durante su discurso, González defendió el proyecto que dirigió por casi una década, “en defensa de los niños” y en favor de que la educación no se vea entrampada entre intereses sindicales y gubernamentales.

Se pronunció en contra de quienes rechazan la reforma educativa, que Mexicanos Primero ha defendido como propia.

Y lo es. Así lo reveló Proceso en septiembre de 2013, al documentar cómo fue la organización empresarial que dirigía X. González la que –junto a la OCDE- dictó puntualmente los lineamientos de la reforma que impulsó Enrique Peña Nieto y aprobó, sin mayor discusión, el Congreso.

Entonces, los documentos de la OCDE Mejorar las escuelas: Estrategias para la acción en México (2010); Establecimientos de un marco para la evaluación e incentivos para docentes: Consideraciones para México (2011); México: Mejores políticas para un desarrollo incluyente (2012); y Getting It Right: Una agenda estratégica para las reformas en México (2012); así como el estudio Ahora es cuando: Metas 2012-2024, elaborado por Mexicanos Primero; pautaron el camino que siguió el gobierno federal para satisfacción de los deseos de los hombres más ricos de México.

En Ahora es cuando: metas 2012-2024, publicado dos meses después de la elección de Peña Nieto como presidente, incluso se delinearon los tiempos de implementación de la reforma y se definieron los perfiles de quienes debían encabezarla, cumplidos a cabalidad por el Ejecutivo.

Fue en ese proceso de implementación de la reforma que la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo fue encarcelada. Fue la llamada “maestra” quien exigió insistentemente que Claudio X. González hiciera públicas las cuentas de proyectos como Bécalos, encabezado por el propio González, con los que Gordillo aseguraba que “los poderes fácticos” pretendían apoderarse de grandes negocios en torno a la educación.

En su último discurso como presidente de Mexicanos Primero, Claudio X. González hizo un amplio reconocimiento a la administración de Enrique Peña Nieto por la reforma educativa.

“Falta mucho pero hemos iniciado el camino de transformación educativa que México necesita (…) Tenemos que evitar cualquier tentación regresiva. Las cúpulas sindicales, algunos maestros, burócratas y partidos de oposición estarán en contra de la reforma por su mezquindad y oportunismo”, advirtió.

González anunció que será Alejandro Ramírez, presidente de Cinépolis, quien dirija el organismo educativo, mientras que su hermano Pablo González, quien preside la empresa familiar Kimberly-Clark, ocupará la vicepresidencia. David Calderón, hasta hoy mano derecha de González, ocupará la figura de presidencia ejecutiva.