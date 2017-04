Sobre a “Astudillo le preocupa más Venezuela….”

Señor director:

CHILPANCINGO, Gro.- En relación con la nota publicada el lunes 24 de abril en proceso.com.mx bajo el título “A funcionario de Astudillo le preocupa más Venezuela que la violencia en Guerrero”, y dadas las acusaciones contra mi persona, solicito atentamente publicar la siguiente aclaración:

Bajo ninguna circunstancia acepto tener vínculos con ningún grupo delincuencial. Es falso que tenga nexos familiares con alguna persona que sea líder de grupo alguno de personas y mucho menos que actúe en la ilegalidad. He sido servidora pública durante 23 años en los que he logrado mis ascensos en función de una carrera impecable en el servicio público basada en mi esfuerzo y profesionalismo. De ese tiempo, aproximadamente 16 años, he sido colaboradora de la Secretaría de la Mujer en diversos cargos de confianza; en todo este lapso y desde mis estudios superiores, he residido en esta capital.

Con certeza digo que cuento con la capacidad, formación, experiencia y méritos suficientes para merecer un cargo público como el que hoy ostento y que nunca he sido denunciada o sujeta a proceso por alguna infracción o delito, tan es así que pasé por un proceso público de selección ante la LXI Legislatura del H. Congreso del Estado, en la que de manera unánime fui designada como Comisionada de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, cargo al que renuncié a finales del mes de marzo de este año.

Tampoco tengo antecedentes penales de ninguna naturaleza. Lamentablemente, es muy fácil difamar públicamente a una persona, sin considerar que mi familia y mis hijas se vean afectadas y puestas en peligro por dicha desinformación.

De modo que repudio completamente las acusaciones realizadas hacia mi persona.

Bajo esta circunstancia, exijo que la “fuente” de información, se presente ante la Fiscalía General del Estado a denunciarme formalmente y que se requiera la presencia y declaración de quien hace semejantes señalamientos en mi contra; de otra manera, demandaré ante las autoridades correspondientes que se realicen las indagatorias necesarias para deslindarme de cualquier responsabilidad.

El cargo que hoy desempeño se hizo bajo propuesta de la Titular de la Secretaría de la Mujer y anuencia del titular del Poder Ejecutivo y mi nombramiento como el de todo el personal directivo fue expedido por el Ciudadano Gobernador del Estado, con la rúbrica del Secretario General de Gobierno, persona que deslindo de cualquier responsabilidad.

Atentamente

Lic. Ma. Elena Jaimes Martínez

Subsecretaria de la Mujer

Respuesta del reportero

En relación a la carta de la funcionaria del gobierno de Guerrero, sería importante que explique el motivo de su renuncia a la Comisión estatal de atención a víctimas (Ceav), organismo que encabeza José Luis Gallegos Peralta, un personaje de negro historial que aparece como inculpado en seis carpetas de investigación de la Fiscalía General del estado (FGE), y que también fue avalado por el Congreso local.

Y sobre las imputaciones en su contra que se mencionan en la nota de referencia, reitero que integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas de Chilapa la acusaron de tener presuntos nexos familiares con el líder de la pandilla de Los Rojos, Zenén Nava Sánchez durante una reunión que sostuvieron con el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame.

Es decir, Salazar Adame tiene conocimiento directo de tal señalamiento, a pesar de que la subsecretaria de la Mujer, Ma. Elena Jaimes Martínez lo deslinda de cualquier responsabilidad en su carta.

Ezequiel Flores Contreras