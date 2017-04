Fiscalía Anticorrupción prepara imputación a Rodrigo Medina por enriquecimiento ilícito

MONTERREY, NL. (apro).- La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León se alista a imputar al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz por enriquecimiento ilícito, señaló hoy el subprocurador Ernesto Canales Santos.

“Sí vamos a presentar (denuncias). No puedo adelantar nada. Son carpetas de investigación que por disposición de la ley deben conservarse en secreto. Pero no sólo por disposición de la ley, sino por conveniencia misma del desarrollo de investigaciones. En una investigación no sabe uno, el que investiga, hacia donde va a ir. (…) Esto es por enriquecimiento ilícito, sí, por supuesto”, explicó el funcionario.

Canales detalló que no existe un límite de tiempo para concluir la indagatoria que actualmente le siguen a quien fuera mandatario en el periodo 2009 y 2015, y será la misma investigación la que determine cuándo concluya.

Desde el 17 de enero pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León anunció que investigaba al priista por el delito denominado incremento patrimonial, debido a que las auditorías efectuadas a su gobierno demostraron que el patrimonio que le han detectado es superior al que declaró como funcionario.

El 24 de ese mes, el exgobernador nuevoleonés fue citado para que respondiera un cuestionario, en el que los investigadores le formulaban múltiples preguntas sobre sus bienes actuales y los declarados.

En la misma carpeta y por el mismo delito de enriquecimiento ilícito, han sido llamados a declarar, en calidad de investigados, su esposa Gretta Salinas y su padre, Humberto Medina Ainslie.

Los tres han acudido amparados a las comparecencias, para evitar que la Procuraduría de Nuevo León los detenga.

El fiscal anticorrupción aclaró que no puede precisar, aún, si la cónyuge y el progenitor del priista serán también imputados.

“Eso sería, precisamente, el motivo del juicio, si se llevaron o no dinero del erario”, expuso el fiscal estatal.