AMLO acepta que lo investiguen, pero pide carearse con Peña, Calderón y Osorio Chong

NEZAHUALCÓYOTL, Edomex. (apro)- El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, celebró el punto de acuerdo aprobado el martes 25 por los diputados para exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) lo indage por presunta corrupción, e inclusive el tabasqueño pidió ser llamado a comparecer.

López Obrador sostuvo que será una oportunidad para carearse con el presidente Enrique Peña Nieto; el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, de quienes también, advirtió, solicitará su comparecencia por corrupción.

En el marco de un mitin en el municipio de Ixtapaluca, López Obrador señaló que también exigirá cuentas al expresidente Felipe Calderón y hasta a Carlos Salinas.

Enseguida puntualizó: “¡Qué bueno que me van a citar!, porque yo tengo el derecho de pedir que vayan también otras personas, porque voy a acusar a Peña y a Salinas.

“Y sí voy a ir porque quiero encarar a Peña Nieto, a Osorio Chong, a Calderón, Yunes y toda esa maleantada. Les voy a pedir cuentas”, indicó en entrevista después del mitin.

“Los vamos a enfrentar porque tenemos una gran ventaja, antes nos golpeaban políticamente hablando y no podíamos defendernos, no había réplica porque la mafia tiene el control de casi todos los medios de comunicación. Ahora es distinto porque existen las redes sociales”, observó.

Puso como ejemplo sus dichos, que de inmediato son posteados en sus cuentas de Facebook y Twitter “y ya se da a conocer mi mensaje”, entonces, añadió, “ya no pueden ocultar nada”.

También indicó que quiere carearse con Peña Nieto, Calderón, Yunes y Salinas sobre los actos de corrupción que se han destapado últimamente, así como de la exoneración del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, involucrado en el caso de corrupción de la firma brasileña Odebrecht.

Respecto a la eventual salida Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, López Obrador consideró que los estadunidenses serán los más perjudicados por la decisión del presidente Donald Trump, porque ellos tienen el beneficio de que los trabajadores mexicanos son los que se ocupan del trabajo en las industrias y lo que se exporta de México.

“No creo que Trump se atreva a hacer semejante barbaridad, pero si lo hiciera no pasaría nada porque el nuevo gobierno de México va a impulsar el crecimiento, va haber empleos y se va a fortalecer”, señaló.

También dijo que ya desataron la “guerra sucia electoral”, debido a que Morena va arriba en las preferencias electorales en el Estado de México y a nivel nacional, aseguró y añadió: “Creen que así pueden revertir a la opinión pública”.

En el acto de campaña de la aspirante de Morena al gobierno mexiquense, Delfina Gómez Álvarez, el tabasqueño habló del caso de Eva Cadena Sandoval, quien fue videograbada recibiendo 500 mil pesos, supuestamente para dárselos a él.

“Me iba yo a vender por 500 mil pesos. Me mandaron esa ‘mochada’. No me llega. Como dicen los jóvenes: ‘No manchen’. Es muy poco de ‘mochada’. Miguel Ángel Yunes (gobernador de Veracruz) tiene un departamento en Nueva York y una casa ‘que no tiene ni (Barack) Obama’, en Boca del Río. Miguel Ángel Osorio Chong (secretario de Gobernación) tiene una mansión en Lomas de Chapultepec. Ese sí sería un buen ‘moche’, que Peña me traspasara la Casa Blanca”, ironizó.

Durante el mitin, López Obrador dijo que se cometió un acto de corrupción en la construcción del Hospital de Especialidades de Ixtapaluca. Y antes de que argumentara sus dichos la gente empezó a gritar: “Ahí se muere la gente”.

Luego señaló que ese nosocomio costó 7 mil 500 millones de pesos, y cuando Enrique Peña Nieto fue gobernador mexiquense, se lo dio en concesión a Hipólito Gerard, cuñado Carlos Salinas.

“Casi al mismo tiempo que yo era jefe de gobierno construimos en Iztapalapa el Hospital Belisario Domínguez, que costó 350 millones de pesos. El de Ixtapaluca costó 20 veces más” y carece de servicios, denunció.

Y por este contrato por 25 años se le paga al cuñado de Salinas 300 millones de pesos al año, resaltó.

El excandidato presidencial prometió que si Delfina Gómez gana las elecciones en el Estado de México, revisará ese contrato “para acabar con la corrupción”.

Por eso “son los ataques, pero ya les llegó la hora a estos corruptos”, apuntó.

A su vez, Gómez Álvarez aseguró que Morena no compra conciencias, y rechazó que el PRI ahora se preocupe por los mexiquenses, la inseguridad o la mejora de los servicios. Luego preguntó a sus simpatizantes: “¿Ustedes les creen? Yo tampoco”.

Destacó que de ganar la elección del domingo 4 de junio, mejorará la seguridad, la atención médica y las escuelas, y se darán oportunidades a los jóvenes para estudiar y trabajar, entre otras cosas.

“Nuestro proyecto tiene un giro muy importante: la sociedad, no para un grupo que nos tenga sometidos”, subrayó.

En ese sentido, reiteró su petición de cuidar las casillas el día de la elección, e invitó a militantes y simpatizantes de otros partidos a que se unan a Morena.

Sobre los señalamientos en su contra, como haber descontado 10% de su sueldo a sus empleados para dárselos a Morena mientras fungió como alcaldesa de Texcoco, Gómez Álvarez aseguró que pueden hablar de ella lo que quieran, pero que se lo comprueben.

“Que ellos se preocupen de manchar la imagen es su problema, yo vengo a trabajar, a dar propuestas”, indicó en Ixtapaluca, municipio gobernado por el PRI.

Al inició del mitin, cuando López Obrador y Delfina Gómez caminaban hacia el templete, alguien les aventó billetes falsos.

En Valle de Chalco, Solidaridad y Nezahualcóyotl, la candidata de Morena pidió “no vender la dignidad”, e invitó a los ciudadanos a cuidar el voto.

Y el tabasqueño, notablemente animado, prometió que de ganar Morena habrá internet universal y gratuito en el estado para “romper el cerco informativo”, pues con las redes sociales se puede informar a la gente que es desinformada por los medios de comunicación al servicio de la “mafia en el poder”.

“Ahora que nos tienen miedo están arreciando la guerra sucia. Lo mismo hicieron antes, en 2006. No me han hecho nada. Ahora hacen lo mismo, pero más corriente”, remató.