Formulan imputación a presuntos homicidas de la esposa de diputado en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- La juez de Control Sandra Zulema Palma formuló imputación en contra de Raúl Manuel R. O. y Elba S. N por su presunta responsabilidad en el secuestro y homicidio de la maestra y activista Matilde Gil Herrera, esposa del diputado local por el Partido del Trabajo (PT), Rubén Aguilar Jiménez.

Ambos sujetos fueron presentados en la audiencia de Control y Formulación de Imputación, acusados de secuestro agravado, homicidio calificado, robo e inhumación clandestina. En caso de encontrarlos culpables, podrían alcanzar hasta 90 años de prisión.

De acuerdo con el Ministerio Público, la maestra fue privada de la libertad el pasado miércoles 5 en el estacionamiento del centro comercial Fashion Mall. En ese sitio, el autor intelectual del crimen se reunió con la víctima y la trasladó en una pick up a un lugar despoblado de La Mesa, municipio de Aldama, donde la entregó a Raúl Manuel R. O., Elba S.N. y otro cómplice, los cuales presuntamente la asesinaron e inhumaron.

Dos de los cuatro presuntos implicados acudieron al centro comercial por el vehículo de Matilde Gil y lo llevaron a una brecha de La Mesa, Aldama, donde lo incendiaron.

Zulema Palma formuló imputación a los dos acusados y dictó prisión preventiva como medida cautelar. El próximo 1 de mayo se realizará la audiencia de vinculación a proceso, donde se definirá su situación jurídica.

Los dos presuntos responsables del crimen continúan libres hasta ahora

No dejamos ir al presunto asesino intelectual: fiscalía

Luego de que Lilia Aguilar Gil, hija de la víctima, acusó a la Unidad Antisecuestros de negligencia e incompetencia para investigar el secuestro de su madre, la Fiscalía General del estado (FGE) calificó de falsos los señalamientos y sostuvo que el día de los hechos Matilde Gil Herrera abordó de manera voluntaria el vehículo de una persona ligada a la familia.

Destacó que un día después Aguilar Jiménez interpuso la denuncia por la desaparición de su esposa, y a partir de ese momento iniciaron las diligencias para buscar por aire y tierra a la madre de la diputada Lilia Aguilar Gil y los exlegisladores locales América, Rubén y Hanoi Aguilar Gil.

“De esa manera se logró tener conocimiento de una persona que podría aportar información, misma que fue localizada para rendir su declaración hasta el 19 de abril de 2017, quien aportó datos que nos llevaron a conocer su paradero, el nombre de las persona que intervinieron y el lugar donde se encontraba la maestra Matilde Gil. Según su declaración, la maestra fue privada de la vida el mismo día de su desaparición”, detalló la FGE en un comunicado.

Con esas declaraciones, añadió, establecieron hasta entonces la participación de la misma persona allegada a la familia, con quien se alejó del centro comercial, y dieron con el paradero de la víctima.

Antes declaró otra persona cercana al círculo familiar, y hasta ese momento no se tenía conocimiento de su participación. En una segunda declaración la Fiscalía sólo conocía que él había ido por la maestra al centro comercial porque ella misma se lo pidió, según el comunicado.

“Dicha persona acudió asesorado de un abogado y de un defensor de derechos humanos, y al no contar con elementos de prueba exigidos por ley, no había fundamento legal para ordenar la detención de esa persona, ni para presentarlo ante un juez, quien evidentemente hubiera declarado de ilegal la detención, ya que, se reitera, hasta el momento no se contaba con pruebas que evidenciaran la existencia de un delito y de su participación. Eso es lo que nuestras leyes denominan como principio de presunción de inocencia y garantía al debido proceso que debe prevalecer en la investigación. Afirmar lo contrario, simplemente es por desconocimiento de la ley o con el ánimo de descontextualizar los hechos”, justificó.

De igual manera, la FGE sostuvo que realizó un intenso y exhaustivo trabajo de investigación, con la participación de un considerable número de agentes del Ministerio Público y agentes de investigación de diferentes áreas, lo que le permitió obtener dos órdenes de aprehensión, y continúa en busca de los otros dos presuntos responsables.

“Lamentamos el deceso de la maestra Gil Herrera y nos unimos a la pena que embarga a la familia, quien fue recibida en no menos de 20 ocasiones por los investigadores, los ministerios públicos, y a quienes se les informó momento a momento de los avances de la investigación”, subrayó la dependencia.