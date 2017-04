En fosa de Jojutla hallan más restos… la búsqueda no termina

JOJUTLA, Mor. (apro).- A las cinco de la tarde se creía que por fin los trabajos de exhumación en la fosa de Jojutla, abierta el 21 de marzo, habían concluido. La máquina comenzó a trabajar, haciendo pozos de sondeo para confirmar que efectivamente ya se había terminado de sacar los cuerpos, sin embargo, luego de algunos minutos, fue encontrada otra bolsa.

En conferencia de prensa posterior, las voceras de las diligencias de exhumación de las fosas de Jojutla, Amalia y María Concepción Hernández, informaron que bajo un lote de panteón privado fue localizada una bolsa más, que podría contener uno o varios cuerpos.

Esto hizo necesario que después de las 18 horas se anunciara que la jornada continuará mañana a las 7:00 para sacar ese cuerpo. Sin embargo, en algunos de los participantes existe la duda de si no se violará alguna normatividad o reglamento si se continúa rascando en el interior de una zona privada del panteón. Amalia Hernández señaló que el ayuntamiento de Jojutla será el encargado de verificar los permisos para terminar la labor.

El saldo al final de este jueves fue de aproximadamente 84 cuerpos, que incluye cadáveres y restos humanos. En este día se exhumaron ocho bolsas, entre los cuales se volvió a localizar el cuerpo de un infante que medía aproximadamente 40 centímetros, así como bolsas con cuerpos completos pero acompañados de extremidades inferiores o superiores.

A pregunta expresa sobre las irregularidades y el número de cuerpos exhumados, Amalia Hernández insistió en su postura: “Lo dije al principio, menos cuerpos y más porquerías. Pero ya que estamos aquí, vamos a ordenarlas. Ya que estamos aquí, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a sacar los cuerpos, los vamos a identificar y los vamos a regresar a sus familiares”.

Presencia de ONU

Pasado el mediodía, la oficial de derechos humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Carolina Moreno, acompañada de la oficial en información Gabriela Gorjón, llegaron al panteón municipal de Jojutla y sostuvieron reuniones con el equipo de peritos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con el fiscal Javier Pérez Durón y con representantes de los colectivos de familiares de víctimas.

Pese a que no ofrecieron declaraciones, sí explicaron off de record que el motivo de la visita es dar seguimiento, como lo han hecho en Tetelcingo u otros estados, a las labores de exhumación y recuperación de cuerpos, así como escuchar las inquietudes de las familias de las víctimas de desaparición.

Como ocurrió en Tetelcingo, adelantaron que en breve, oficialmente, la Oficina del Alto Comisionado informará a través de un comunicado o las propias redes sociales, respecto de las observaciones que realizaron durante la visita de este jueves.

Bendición a los trabajos

El sacerdote Carlos Ramírez, que ha acompañado procesos de búsqueda en Sinaloa y otras entidades, ingresó a la zona de la fosa acompañado de la religiosa Paola Clérico para ofrecer una oración y bendición a los trabajos. El fiscal regional José Chávez Carmona y la fiscal para personas desaparecidas, Norma Toledo, les marcaron el alto, aunque después de una negociación avanzaron hasta la zona uno, relativamente cerca del área de los trabajos.

Luego, el presbítero ofreció una misa en la que cuestionó duramente al gobernador Graco Ramírez y al fiscal Javier Pérez Durón: “Graco dijo que había 35 cuerpos y tenemos más de 70, más los que se acumulen. Estas fosas no son más que una obra de los que están en la oscuridad, una obra dantesca aberrante que no procede de Dios. No son obras de los que hacen el bien, de los hijos de la luz. Esto se hizo a la sombra de la mentira”.

En tono severo, el joven sacerdote cuestionó: ¿Ustedes elevan una oración a Dios? ¿Qué le dicen? ¿Ayúdenme? ¿Perdónenme? Si le piden perdón por estas atrocidades, ¿cómo es posible que siga usted, gobernador, en el cargo? ¿Cómo es posible que diga a las familias que esto es normal, que todo esto está bien? ¿Con qué cara abre boca y pronuncia mentira?

“Señor fiscal, si usted sabe el número de personas que vamos a sacar, porque no son 77, son más de 150, ¿con qué cara eleva una plegaria? ¿Cómo sigue usted en su cargo cobrando del erario? Ustedes endiosan al dinero, para ustedes es más importante la nómina que la verdad, que el dolor de esta gente”.

Luego, dirigiéndose a los representantes de los medios de comunicación, pidió: “Elevemos una plegaria por aquellos que estuvieron al pie del cañón defendiendo la verdad, y que ya no están con nosotros por eso mismo, por llevar y defender la pinche verdad que en este país nos cuesta la vida. Les invito a elevar esa plegaria y pedir al redentor nos llene de fuerza porque no nos vamos a callar, no nos vamos a dejar, no vamos a permitir que nos llenen de temor estos hijos de la chingada. No vamos a permitir que nos llenen de miedo. Porque es el arma más importante que tienen, el miedo. Y el arma más fuerte que tenemos es la libertad, la verdad y para mí, mi señor Jesucristo, que dio la vida por la verdad”.

Y siguió: “Una cámara, un objetivo, un obturador es más fuerte que sus pinches armitas. Eso es más fuerte. Les da más miedo a ellos, por eso es que andan armados los cabrones. Pidamos al Señor que nos llene de fuerza. Pidamos al Seños que nos llene de paciencia. Pidamos al Señor que nos llene de fortaleza. Oremos por estas familias que andan allá adentro en un calorón buscando a sus familias. Oren por ustedes para que no se les apague la llama del amor”, concluyó.