Mireles demanda justicia para inocentes y no solo para políticos “bandidos” (Audio)

MORELIA, Mich., (apro).- En un nuevo mensaje desde el Cefereso 4 de Tepic, Nayarit, el exvocero de las autodefensas de Michoacán José Manuel Mireles Valverde demandó justicia para él y los autodefensas que están presos injustamente, y “no solo para los asesinos y bandidos de la nación; perdón quise decir políticos y gobernantes de la nación”.

“Nosotros, el pueblo de México, escuchamos todos los días, con mucha tristeza que la justicia sólo se aplica para el beneficio de la clase política y a los gobernantes y que la ley sólo se aplica a los más jodidos del pueblo de México, que somos la gran mayoría y que todos somos inocentes de lo que se nos acusa – con algunas excepciones–; pero que con los paquetes con los que nos empapelan los dizque representantes de la ley, tenemos llenas las cárceles de México”.

En la grabación, hecha llegar a este reportero la mañana del viernes, Mireles Valverde afirma que él y otros autodefensas fueron detenidos al ejercer su derechos a la legítima defensa de sus vidas, familias y pueblos, “derecho universal enmarcado en el artículo 10 y lo demás relativo a nuestra carta magna”.

“Los que no lo hicieron, los que no se defendieron ya están apareciendo en las fosas clandestinas descubiertas a los largo y ancho de la República Mexicana, por haber esperado que las instancias constituidas para brindar seguridad y protección hicieran su trabajo y justicia lo que nunca hicieron”, señaló.

Añadió que los que han sobrevivido, los que se han defendido bajo su propio riesgo, no han visto llegar la justicia pues todos están presos, sin embargo, “la desgracia fue mayor para los que no se defendieron, pues están todos muertos y enterrados o desparecidos y aún no ha llegado la justicia para nadie”.

“Nosotros los que aún sobrevivimos, aunque sea en prisión, desde el kínder y la primaria en nuestros ranchos, se no enseñó que cuando el derecho se contraviene con la justicia, la justicia debe prevalecer aunque esta emane de las manos del mismo pueblo”.

Mencionó que “ya hemos hecho este reclamo durante muchos años y aún no hay respuesta, sólo las rejas o las fosas clandestinas”.

A las autoridades y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “les pedimos humildemente que se nos explique como pueblo que somos, cuál es su definición verdadera de justicia, pues los que nos defendimos de ser asesinados, estamos presos por defendernos y los que esperaron la protección de la justicia están muertos o enterrados”.