Fiscalía da por concluida tercera etapa de exhumaciones en Jojutla; van 85 recuperados

JOJUTLA, Mor. (apro).- El fiscal general Javier Pérez Durón negó que las fosas de Jojutla sean clandestinas, aunque por otro lado no pudo presentar los documentos y autorizaciones que permitieron las inhumaciones masivas de cuerpos en el panteón municipal de la colonia Pedro Amaro.

En conferencia de prensa en el cementerio, el funcionario dio por concluidos los trabajos de la tercera etapa de exhumaciones. Este viernes se pudo exhumar un cuerpo, pero al sacarlo quedaron a la vista dos bolsas más, mismas que contienen restos humanos, sólo que fue imposible exhumarlos.

El problema es que las autoridades municipales decidieron, en algún momento, después de realizada la inhumación de estos cuerpos, vender cuatro o cinco lotes para tumbas, y de hecho existen al menos cuatro ocupadas en esa zona. Los dos cuerpos a la vista quedaron justo debajo de una de las tumbas, lo que jurídicamente complica los trabajos.

Y es que al ser un espacio considerado como propiedad privada, la posibilidad de continuar los trabajos podría generar consecuencias jurídicas para aquellos que autoricen y lleven a cabo dicha diligencia. Por eso el fiscal informó que se tramitarán todas las autorizaciones necesarias antes de continuar con los trabajos.

“Por eso no se puede realizar ahorita la exhumación, primero tenemos que pedir la autorización a los familiares y también al juez de control, para poder explicarle lo que está sucediendo. Y una vez que los cuerpos de las tumbas se exhumen y se reubiquen, se podrán continuar con los trabajos de exhumación de las fosas”, esto implica que los cuerpos de esas cuatro tumbas podrían ser reubicados en otra zona del panteón.

A pregunta expresa sobre por qué se permitió la construcción de estas tumbas, Pérez Durón señaló: “Le vamos a preguntar a las autoridades municipales y, si existen responsabilidades, haremos las imputaciones correspondientes. Créanme que estamos haciendo todo de manera transparente y que castigaremos a los responsables de estos actos”.

Luego insistió en que no se esconde nada y negó que las fosas sean clandestinas. “Se trata de fosas comunes”.

Por qué entonces no tiene la información de registro y ubicación, se le preguntó, y dijo: “Porque no nos han dado la información. Los municipios todavía no nos entregan la información completa”, aseguró.

Finalmente dio a conocer un resumen de lo encontrado a lo largo de las tres semanas de trabajo efectivo durante la exhumación de las fosas. Durante la primera etapa, del 21 al 26 de marzo, se exhumaron 39 hallazgos; en la segunda etapa, que comenzó el 3 de abril pasado, se exhumaron 18 hallazgos, y en la tercera etapa, que comenzó el lunes 24, se exhumaron 21 hallazgos, dando como un total de 78, de los cuales “serán los peritos los que definan al final cuáles corresponden con un cuerpo y cuáles no”.

Sin embargo, familiares de víctimas que participan en la diligencia informaron que al menos fueron 85 cuerpos los exhumados a lo largo de todas las labores, entre ellos varios menores de edad.

Sobre el reinicio de los trabajos, se informó que será en cuanto estén los trámites correspondientes, “puede ser en dos días, en 15 o en tres meses, ya lo informaremos”, dijo el fiscal.

Amalia Hernández, una de las voceras de las víctimas, hizo un llamado al gobernador Graco Ramírez para exigirle que a la brevedad se construyan las gavetas necesarias para la reinhumación y conservación de los cuerpos que están saliendo de las fosas de la propia Fiscalía.

Además, se informó que el siguiente paso es procesar los cuerpos que se encuentran en los frigoríficos del Servicio Médico Forense para evitar que vuelva a ocurrir algo como lo acontecido en Tetelcingo y Jojutla.